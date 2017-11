COM EMPATE NO 1º JOGO

Como ambos os times já garantiram vaga na Copa do Brasil de 2018, Dom Bosco e o Cuiabá decidem no próximo sábado (25), às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, quem ficará com o título da Copa Federação. Nesta segunda-feira (20), na Arena Pantanal, houve empate em 1 a 1 nos primeiros 90 minutos da grande final. Mais informações na edição desta quarta-feira (22) do Jornal A TRIBUNA.