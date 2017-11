Em função da paralisação do corpo clínico da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, um paciente com doença cardíaca espera, internado, há 56 dias pela realização de um procedimento cirúrgico. O cabeleireiro João Matheus Ribeiro, o João Barbeiro, de 69 anos, aguarda ansioso pelo fim do movimento para que possa, enfim, ser atendido com uma angioplastia com stent. Os médicos reclamam de não recebimento de serviços prestados diante de atrasos nos repasses por parte do Governo do Estado.

João Barbeiro teve um infarto e teve que ser levado para a Santa Casa no dia 2 de outubro deste ano. Ele fez um procedimento de cateterismo, ficou internado por 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, desde então, está na Enfermaria da Santa Casa, aguardando o fim da paralisação dos médicos, para ser submetido a cirurgia. “Tem gente que cansou de esperar pela cirurgia e foi para casa. Eu tenho receio de sair daqui e, a qualquer momento, sofrer outro infarto”, explicou, por telefone, para a reportagem do Jornal A TRIBUNA.

Conforme João Barbeiro, a espera dentro do hospital pela cirurgia tem sido agonizante, considerando que sempre trabalhou todos os dias para se manter. “Quero que agilizem a minha cirurgia, tenho que trabalhar e estou aqui parado. Quero que a greve acabe logo para eu poder fazer a angioplastia e ir embora”, externou. Depois da realização do procedimento, ele diz que ainda precisará ficar internado mais 2 dias para então ter alta.

Até ontem, a paralisação do corpo clínico da Santa Casa não tinha sido encerrada. O movimento atinge vários serviços eletivos (que podem ser agendados, não tendo urgência) e vem se arrastando desde o dia 26 de outubro deste ano. Foram suspensos, por exemplo, atendimentos/procedimentos eletivos da maternidade, internações pediátrica e cirurgias eletivas.

SAIBA MAIS – A angioplastia é um procedimento cirúrgico pouco invasivo, empregado mais frequentemente para combater a obstrução de artérias que conduzem o fluxo sanguíneo até o coração. A assessoria da Santa Casa ficou de verificar a situação do referido paciente, para então emitir uma posição ao Jornal A TRIBUNA.