Quatro crianças da região sul/sudeste do Estado precisaram de internação em UTI Pediátrica desde o fechamento do serviço, no dia 7 deste mês de novembro, na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. A informação é da coordenadora da Central de Regulação, Maria Aparecida Pereira.

Dessas quatro crianças, três delas são de Rondonópolis e uma é de Primavera do Leste. Segundo informado ao Jornal A TRIBUNA, duas delas estavam na UTI Pediátrica da Santa Casa e, quando da desativação do serviço, passaram a ficar de forma adaptada na UTI Neonatal do hospital. Uma das crianças que está na Santa Casa tem problema cardíaco e aguarda uma vaga em Curitiba (PR).

Além disso, a Central de Regulação informou ao Jornal A TRIBUNA que duas crianças foram levadas para o Hospital Regional de Rondonópolis, sendo ambas com traumatismo de crânio, sendo acompanhadas por neurologista. Uma das crianças é da cidade de Primavera do Leste. Nenhuma morte foi registrada até ontem por falta de vaga em UTI na nossa região.

Conforme Cida Pereira, quando há alguma solicitação para encaminhamento para UTI, abre-se um boletim na Central de Regulação de Urgência e Emergência em Cuiabá. De acordo com a disponibilidade de vagas, as crianças podem ser encaminhadas para Cuiabá, Cáceres, Tangará da Serra e Sinop, cidades que possuem UTI Pediátrica.

Contudo, após reunião realizada ontem entre o Governo do Estado e a Santa Casa, ficou acertada a reabertura da UTI Pediátrica (veja matéria acima). Vale lembrar que, nesta semana, o Estado anunciou que regularizou os repasses inerentes ao funcionamento desse serviço.

Em 14 meses de funcionamento em Rondonópolis, a UTI Pediátrica recebeu um total de 327 crianças, com uma taxa de ocupação de 62%. Segundo a Santa Casa, a média mensal de custo da UTI Pediátrica é de R$ 324.609,33.