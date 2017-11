A MP 808/2017, que fez ajustes na reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), promete ser um dos temas dominantes da agenda do Congresso nos próximos dias. Editada na última terça-feira (14), uma véspera de feriado, ela deve começar a ser debatida na sessão não deliberativa do Senado agendada para esta segunda-feira (20). O prazo de recebimento de emendas perante a Comissão Mista que vai apreciar a MP se encerra na terça-feira (21). A oposição já anunciou que vai apresentar grande número de emendas. Leia mais sobre o assunto na edição deste domingo (19) do Jornal A TRIBUNA.