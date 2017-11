O Vitória tinha a chance de se afastar do risco do rebaixamento, e enquanto esteve vencendo o Cruzeiro, pode sentir este alívio. No entanto, o Rubro-Negro baiano acabou sofrendo o gol de empate da Raposa, no Barradão, neste domingo (19), que deu números finais ao jogo: 1 a 1, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jovem David abriu o placar, de pênalti, aos 20 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, Alisson empatou, de cabeça para os visitantes mineiros, aos 30 minutos.

Na próxima rodada, o Vitória encara a Ponte Preta, no próximo domingo (26), às 16h, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). No mesmo dia, a Raposa recebe o Vasco, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.