A crise na Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, que segundo a sua direção foi ocasionada por falta de repasses do Estado e que culminou com o fechamento da sua UTI Pediátrica, provocou a vinda do governador Pedro Taques (PSDB) ao município. Às 15h30 desta sexta-feira (24), conforme anunciado pelo Paço Municipal, ele concede, ao lado do prefeito Zé Carlos do Pátio, uma coletiva de imprensa na prefeitura.

Segundo apurado pela reportagem, o governador desembarca no aeroporto de Rondonópolis por volta das 13 horas. Às 14 horas, na Prefeitura, se reúne com o prefeito e vereadores. A diretoria da Santa Casa foi convidada para a reunião que terá como foco principal o próprio hospital filantrópico e a reabertura da UTI Pediátrica. Depois, ocorre a coletiva de imprensa.

Conforme foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA, uma assembleia extraordinária do corpo clínico da Santa Casa de Rondonópolis está sendo articulada para a próxima terça-feira (28/11), para deliberação de assuntos diversos, entre eles os rumos da atual paralisação de serviços eletivos na unidade e a possibilidade de reabertura da UTI Pediátrica.

Diante do anúncio da visita do governador a Rondonópolis nesta sexta-feira, novas decisões ou assuntos poderão entrar na pauta desta reunião.