O Comitê Pró-Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), formado por membros da comunidade e da academia, se reuniu ontem (21/11), à tarde, com o prefeito Zé Carlos do Pátio para pedir apoio no sentido de articulação junto às demais lideranças políticas da região no intuito de garantir celeridade na votação em plenário na Câmara Federal do projeto de emancipação do campus local da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

“Quero parabenizar a nossa bancada federal porque o projeto que cria a UFR está bem avançado, já passou por todas as comissões da Câmara Federal. Está perto de ir para votação em plenário. Basta o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar o projeto em votação. Depois seguirá para o Senado. Estou muito feliz porque nossa bancada está unida e acredito que, até o ano que vem, teremos a criação da UFR”, explicou para a reportagem o prefeito Zé Carlos do Pátio.

A professora Andrea Santos, membro do Comitê Pró-UFR, avaliou a reunião com o prefeito como muito produtiva. Durante a reunião, ela lembrou que o prefeito manteve contato por telefone, em busca de informações e apoio, com a assessoria do senador Wellington Fagundes, com o governador Pedro Taques e também com o deputado Adilton Sachetti. A ideia é voltar a fortalecer o movimento em prol da emancipação do campus no começo do ano que vem.

Um dos encaminhamentos da reunião foi a confecção de um documento a ser entregue ao presidente da Câmara, solicitando a celeridade da aprovação do projeto de lei de criação da UFR em plenário. O Comitê ficou de organizar esse documento e encaminhar à Prefeitura, para que a equipe de assessoria do prefeito possa coletar as assinaturas dos 19 prefeitos dos municípios circunvizinhos, além dos dirigentes políticos da bancada do Estado.

De posse desse documento, Andrea explicou que o prefeito e os demais dirigentes políticos tentarão conseguir uma agenda com o deputado Rodrigo Maia, possivelmente em fevereiro de 2018, para que o Comitê possa entregá-lo. “Vi o nosso prefeito muito entusiasmado com o projeto. Além disso, estaremos mobilizando novamente a sociedade para um novo ato público em prol da UFR no ano que vem”, externou.

Nessa reunião, Zé Carlos também ficou de organizar uma agenda com todos os prefeitos ou secretários da Educação dos 19 municípios circunvizinhos e o Comitê pró UFR. “A reunião foi muito positiva. O prefeito nos recebeu muito bem. A gente também espera que a sociedade se junte à causa e possa cobrar das lideranças políticas a urgência na votação da emancipação em plenário. A gente espera e tem trabalhado para que até meados de 2018 venha sair a UFR”, analisou o empresário Valdir Andreatto, membro do Comitê.