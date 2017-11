Aprender noções sobre o meio ambiente, melhorar o visual das escolas municipais e desenvolver novas habilidades de manuseio com a vegetação. Esses são alguns dos objetivos do Projeto de Urbanismo que a Coder, Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis, vai implantar nas escolas municipais da cidade. Inicialmente a Escola Municipal Bonifácio Sachetti será a primeira a receber o projeto. Essas informações foram prestadas pelo Diretor de Urbanismo da Coder, Oderly Xaxim.

De acordo com ele, em todas as escolas serão plantadas grama para diminuir os espaços com areia/terra, e a consequente formação de sujeira e dar mais segurança aos alunos. O projeto prevê ainda, a implantação de jardins sensoriais. Por meios destes, os professores poderão ministrar aulas sobre meio ambiente aos estudantes. “Os alunos vão poder cultivar mudas, plantar sementes, acompanhar a germinação e o crescimento das plantinhas. Vão manusear as gramíneas, as flores e assim vão conhecer – por meio do tato, da visão e do olfato – os mecanismos de germinação, crescimento e florada de uma vegetação”, explicou Oderly Xaxim.

Ainda fazendo parte do projeto, o Departamento de Urbanismo vai também construir bibliotecas com madeiras recicladas e promover a pintura com motivos voltados para o meio ambiente nas unidades escolares. Onde o projeto de urbanismo chegar, com ele também chegarão: a produção de jardins sensoriais; o plantio de grama, a pintura das paredes das escolas e a construção de bibliotecas com a participação dos estudantes no tocante ao aprendizado sobre as possibilidades que existem para se reaproveitar o material já usado. “Assim, os professores estarão ensinando aos alunos que nem tudo deve ir para o lixo. Vivemos novos tempos. Tempos de criar e recriar com material reciclável”, lembrou Xaxim.

Durante entrevista, o Diretor declarou ainda que sua equipe de trabalho vai dar continuidade ao projeto de urbanismo da cidade. O objetivo é aproveitar esse período de chuva para fazer o plantio de gramas e jardinagens nas rotatórias e logradouros públicos da cidade. “Nós já o fizemos na prefeitura, na Avenida dos Estudantes, nas unidades pediátricas e vamos – agora – fazê-lo na rotatória do trevo do Jardim Atlântico, já durante essa semana. Vamos,também, fazer a urbanização na pracinha da av. José Barriga – localizada próximo ao rio Arareau, pois no momento só há um terreno”, anunciou.

Outro anúncio feito pelo Oderly Xaxim, foi a reurbanização da avenida Lions Internacional. De acordo com ele, toda a avenida será reurbanizada: a sua vegetação velha será substituída por mudas e grande variedade de flores. Inclusive a iluminação será trocada. As atuais serão substituídas por lâmpada Led. “O prefeito Zé Carlos do Pátio quer dar um visual novo para toda a cidade: tanto na região central como nos bairros da periferia. Por isso está levando obras, serviços e urbanismos a essas regiões”, encerrou.