Diminuir o volume de entulhos depositados nos ecopontos da cidade e produzir adubo orgânico para enriquecer o solo de áreas de jardinagem nos espaços públicos de Rondonópolis. Esta é a proposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município – Semma que investiu R$ 185 mil de recursos próprios na aquisição de um triturador de galhos.

O equipamento foi colocado à disposição da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis – Coder para receber a demanda de jardineiros no pátio dois da empresa, localizado no Jardim Primavera, próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros.

João Fernando Copetti Bohrer – secretário do Meio Ambiente – explica que o trabalho de trituração de galhos está em fase de teste. O interesse é saber qual a produtividade da máquina, qual o espaço ideal para a operacionalização e quantas pessoas são necessárias para o processo de trituração.

O gestor reforça o chamado para os jardineiros levarem os galhos de poda de árvores até o pátio dois da Coder. Com isso, explica o secretário, vai ser possível avaliar o funcionamento do equipamento e adotar as medidas necessárias para dar continuidade ao trabalho.

O secretário anuncia que o material triturado vai ser submetido à compostagem (técnica aplicada para controlar a decomposição de materiais orgânicos). Depois de transformado em adubo, o material vai ser utilizado pela Coder para enriquecer o solo das áreas de jardinagem pública na cidade. O produto vai ser disponibilizado ainda para hortas comunitárias e projetos verdes das escolas e, deve beneficiar também a agricultura familiar.

Até agora, os restos de podas de árvores eram descartados no lixo. “Agora, com o triturador, vamos dar novo destino ao material orgânico. Afinal, vivemos um momento quando é necessário se desenvolver métodos eficientes com o objetivo de preservar o meio ambiente”, destaca o secretário.

CADASTRAMENTO

A Coder está convocando os jardineiros da cidade para fazer o cadastramento junto à empresa e receberem informações sobre a metodologia de trabalho e recebimento de entulhos nos ecopontos e sobre a utilização do triturador na picotagem de galhos de poda de árvores.

Esses profissionais devem comparecer à Coder, localizada na Rua Paulino Oliveira, 1.411, no bairro Cascalhinho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3439.3419.