Os professores Piotr Tryjanowski (Universidade de Poznan, Polônia) e Martin Hromada (Universidade de Presov, Eslováquia, estão em Rondonópolis, através de convite do professor Fabio Angeoletto, do Mestrado em Geografia da UFMT em Rondonópolis.

A visita dos professores europeus tem dois objetivos. Angeoletto explica que é o de colaborar no Projeto “Biodiversidade Urbana de Rondonópolis”, dirigido por ele e cuja equipe é composta por estudantes de graduação e pós-graduação da UFMT, e ministrar conferências sobre ecologia humana e ecologia urbana. Essas conferências vão acontecer na terça-feira, dia 28 de novembro, no auditório da Câmara de Vereadores.

Com entrada franca, as conferências são abertas a toda a comunidade. A expectativa é conseguir reunir pessoas de todos os segmentos da sociedade local.

O PROJETO

O professor Fabio Angeoletto relata que o “Projeto Biodiversidade Urbana” é composto pelos seguintes estudos, os quais terão as seguintes contribuições dos cientistas europeus: Análise Comparativa entre a ecologia de cidades do Brasil, Eslováquia e Polônia, no qual Hromada e Tryjanowski estão compilando dados socioambientais das cidades dos seus países, para compararmos com dados de cidades brasileiras. “Vamos compreender quais são as semelhanças e diferenças da urbanização de cidades da Europa e do Brasil. Injustiça Ambiental na Arborização Urbana de Rondonópolis. Temos como hipótese que a arborização de Rondonópolis é parca ou inexistente, quanto mais pobre o bairro da cidade. Neste projeto, os cientistas nos darão suporte estatístico para a análise dos dados. Ecologia Espacial de Gatos Domésticos Urbanos. Estamos mapeando as áreas de deslocamento desses animais, as distâncias percorridas e em que tipos de uso do solo ocorrem essas movimentações. Vamos correlacionar estes dados ao monitoramento do comportamento desses gatos para estimar os impactos ambientais provocados e as doenças transmissíveis aos seres humanos e outros animais”.

Angeoletto acrescenta que neste projeto, os cientistas nos darão suporte estatístico para a análise dos dados, e também nos auxiliarão nas análises fecais para determinar a disseminação de zoonoses pelos gatos. Metabolismo Urbano de Rondonópolis. Este projeto tem como objetivo calcular o volume de bens e insumos que a cidade consome (alimentos, energia elétrica, água, gasolina, etc) e os dejetos que ela produz (lixo, poluição, etc).

“Com esses dados, poderemos propor um uso mais racional dos recursos, de modo a diminuir os impactos ambientais gerados pela urbanização. Os cientistas nos darão suporte estatístico para a análise dos dados. Araras Urbanas de Rondonópolis. O projeto está mapeando os ninhos de araras canindé e araras vermelhas na mancha urbana do município, com o objetivo de compreender a reprodução dessas araras e escrever diretrizes de planejamento para protegê-las”, explica.

Fabio Angeoletto que é professor permanente do mestrado em Geografia da UFMT em Rondonópolis, avalia junto com os professores europeus, que as populações urbanas dependem de uma vasta gama de serviços ecossistêmicos, como o fornecimento de água potável e a polinização.

O alerta dos pesquisadores é o de que a manutenção desses serviços depende crescentemente de como se manifestam os padrões de crescimento urbano. “As cidades estão geralmente localizadas em ambientes cruciais à conservação da biodiversidade, como rios e florestas, o que evidencia a importância do planejamento de cidades mais amigáveis para a vida silvestre. Indubitavelmente, o planejamento adequado dos ecossistemas urbanos é tão importante à conservação ambiental quanto o estabelecimento de áreas naturais legalmente protegidas”.

“O desenvolvimento de mecanismos para a compreensão das conexões entre a urbanização e a degradação ambiental é um desafio complexo, dados os múltiplos fatores sociais, ambientais, culturais e econômicos que devem ser considerados nestas pesquisas. Mas é preciso produzir informações e conhecimentos que guiem planejadores e gestores em suas decisões”, concordam os pesquisadores.

PRINCIPAL OBJETIVO

De acordo com o professor Angeoletto, o principal objetivo do Projeto “Biodiversidade Urbana de Rondonópolis” é gerar conhecimentos para tornar as cidades mais amigáveis à vida silvestre. Ou em outras palavras, planejá-las para que sejam espaços de conservação biológica. “Como fazê-lo? Através de dois conjuntos de metas. O primeiro, indireto, visando diminuir a pegada ecológica urbana. Menos impactos urbanos de escala regional e global, menos extinção de biodiversidade. O segundo, direto, consiste em dar suporte à fauna silvestre, através de uma planificação da flora que abarque múltiplas escalas. Incrementar as árvores nas calçadas e praças, nos quintais, nas unidades de conservação urbana. Mesmo pequenos fragmentos de vegetação, como as árvores de um jardim, têm capacidade de atrair a fauna silvestre”, orienta.

“O que falta às cidades brasileiras é o conhecimento mais aprofundado sobre a diversidade biológica urbana. As informações sobre comportamento da fauna nas cidades alicerçam o planejamento, a gestão e a legislação. E essa é nossa ambição”, conclui o professor Angeoletto.

CONFERÊNCIAS

Além das atividades de pesquisa em conjunto com o Mestrado em Geografia da UFMT, os cientistas europeus ministrarão duas conferências em Rondonópolis, na próxima terça, na Câmara dos Vereadores, intituladas: Ciência Cidadã, ferramenta para estudos ecológicos: pesquisas com aves urbanas (Dr. Piotr Tryjanowski) e Ecologia Humana: O quê nos faz humanos? (Dr. Martin Hromada).

As conferências estão sendo organizadas pelo professor Fabio Angeoletto, e têm o apoio dos Mestrados em Geografia e Tecnologia Ambiental da UFMT; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma e Câmara Municipal.

Quem são os cientistas europeus

Piotr Tryjanowski, professor titular da Universidade de Ciências da Vida de Poznan, diretor do Instituto de Zoologia da mesma universidade PULS; editor-chefe do European Journal of Ecology, também membro dos conselhos editoriais de algumas outras revistas, como a PeerJ, Acta Ornithologica e Journal of Ornithology.

Ele publicou mais de 300 artigos nas mais prestigiosas revistas científicas do mundo, incluindo a Nature. Seus artigos foram citados mais de 7.500 mil vezes. Seus campos de atuação científica são: ecologia quantitativa, ciências veterinárias, parasitologia, ecologia urbana, e biologia da conservação.

O Dr Martin Hromada é professor titular da Universidade de Presov, Eslovaquia. Ele é vice-editor da Revista European Journal of Ecology, e publicou mais de 200 artigos, nas mais prestigiosas revistas acadêmicas. Suas pesquisas buscam desvendar os mecanismos socioambientais que ameaçam a biodiversidade global Ademais, Hromada coordena pesquisas em evolução das espécies e ecologia humana.

Os professores dizem que vieram a Rondonópolis porque eles estão muito interessados em desenvolver pesquisas conjuntas com a UFMT, com o objetivo de auxiliar na conservação do cerrado. “Na Europa todos comentam sobre a devastação da Floresta Amazônica, mas sabemos que o Bioma Cerrado, que tem tanta biodiversidade quanto a Amazônia, encontra-se em um estado ainda mais avançado de degradação. Também temos muito interesse em pesquisar a rápida urbanização das cidades médias do Brasil, como Rondonópolis. Essa cidades têm crescido em ritmo acelerado, e por isso é um desafio preservar a biodiversidade dessas cidades, ao mesmo tempo em que buscamos soluções para incrementar a qualidade de vida dos cidadãos”, explicam os cientistas europeus.

Martin Hromada, Piotr Tryjanowski e Fabio Angeoletto explicam que desde 2007, a população humana é majoritariamente global. Isto significa que a maioria dos seres humanos atualmente vive nas cidades, e não mais nas zonas rurais. Dado que a maior parte do crescimento urbano, em nível mundial, ocorre nas cidades com até 500 mil habitantes, estes pesquisadores vêm trabalhando conjuntamente para compreender a ecologia de cidades como Rondonópolis, e transformar esses conhecimentos em políticas urbanas socioambientais.

“É preciso encarar a urbanização não como um fardo, mas como uma oportunidade”, explica o professor Martin Hromada. “Precisamos planejar cidades como Rondonópolis para que elas não se tornem pesadelos urbanos, como as megalópoles de São Paulo ou a Cidade do México. Esses pesadelos urbanos não localizam-se apenas no Terceiro Mundo, inclusive na Europa as grandes cidades são bastante caóticas”, conclui o professor eslovaco.