Após um saldo negativo em setembro, a geração de empregos em Rondonópolis fechou no azul em outubro deste ano. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo de empregos no 10º mês do ano foi de 117 novas vagas. Em âmbito de Estado, Rondonópolis é a terceira cidade em geração de empregos no ano de 2017, ficando atrás de Sinop e Cuiabá.

Considerando apenas o mês de outubro deste ano, o último pesquisado, o saldo de 117 vagas em Rondonópolis é resultado de 2.354 contratações e 2.237 demissões. O setor que mais contribuiu nos números de outubro, contrariando as expectativas, foi o comércio, com saldo de 85 empregos, a partir de 783 admissões e 698 demissões. A construção civil contabilizou saldo de 54 vagas (326 contratações e 272 desligamentos). O setor de serviços teve saldo de 41 empregos, com 879 admissões e 838 demissões.

Entre janeiro e outubro, o município teve um saldo positivo de 2.054 vagas de empregos, diante de 25.856 admissões e 23.802 demissões. Nesse período, o melhor desempenho em Rondonópolis vem do setor da construção civil, com saldo de 738 vagas, com 3.420 contratações e 2.682 desligamentos. O setor de serviços aparece com o segundo melhor resultado nesse período, com um saldo de 678 vagas, a partir de 9.883 contratações e 9.205 desligamentos.

Até outubro, o comércio apareceu como a terceira maior geradora de empregos na cidade, com um saldo positivo de 270 vagas, diante de 7.549 admissões e 7.279 desligamentos. A agropecuária teve um saldo de 194 vagas (1.333 entradas e 1.139 saídas). O pior resultado no período, entre os principais setores, vem da indústria de transformação, com saldo de 139 vagas, a partir de 3.495 admissões e 3.356 demissões.

MATO GROSSO

Segundo os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, as cidades do Estado de Mato Grosso que mais geraram empregos entre janeiro e outubro deste ano foram: Sinop (saldo de 2.921 vagas), Cuiabá (saldo de 2.258 vagas), Rondonópolis (saldo de 2.054 vagas), Campo Novo dos Parecis (saldo de 1.680 vagas) e Sapezal (saldo de 1.390 vagas).