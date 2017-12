Os organizadores da Caravana da Transformação, que ocorre em Rondonópolis entre os dias 3 e 17 de dezembro, desembarcaram na cidade abrindo precedentes para o desrespeito à legislação municipal que veda a colocação de faixas publicitárias de um lado ao outro das vias públicas.

O desrespeito à lei pode ser percebido ao longo da rua Rosa Bororo, a partir do cruzamento com a avenida Tiradentes, até o Cais do Rio Vermelho. O conteúdo publicitário das faixas destaca os serviços que o Governo do Estado vem prometendo no mutirão político e de serviços.

A legislação municipal que proíbe a fixação destas faixas teve discussões acirradas ainda em 2002, ano em que os fiscais do Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Rondonópolis retiraram mais de 500 faixas que haviam sido colocadas por empresas que insistiam em desrespeitar a legislação municipal, colocando em risco a segurança no trânsito, principalmente de motoqueiros, já que depois de certo tempo as cordas arrebentam e as faixas ficam soltas nos postes.

No mesmo ano em que a problemática começou a ser discutida, foram registrados quatro acidentes. A retirada também foi em razão da poluição visual provocada pelo número excessivo de faixas promocionais fixadas em pontos estratégicos de Rondonópolis. Isso ocorreu na gestão do ex-prefeito Adilton Sachetti, entre 2004 a 2008.

Em 2012, na gestão passada do prefeito Zé Carlos do Pátio, a legislação também foi ‘patrolada’ devido a colocação de algumas faixas nas ruas da cidade pela Prefeitura de Rondonópolis. Naquela época, a justificativa foi a de que as faixas foram fixadas por força de um decreto para informar as obras realizadas pelo município. Na ocasião, o ex- vereador Milton Gomes da Costa, o Miltão, considerou que a prefeitura estava ‘patrolando’ a legislação municipal que proíbe tal prática. Após a cobrança da sociedade, a prefeitura retirou todas as faixas.