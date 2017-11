O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar, em sessão extraordinária marcada para esta segunda-feira (27), a medida provisória que permite o parcelamento de dívidas de produtores rurais (pessoas físicas, cooperativas e intermediários) com descontos. A matéria perde a vigência na próxima terça-feira (28) e precisa ser votada ainda pelo Senado. De acordo com o parecer da relatora da MP, deputada Tereza Cristina (sem partido-MS), o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) abrangerá débitos relativos à contribuição social sobre a receita bruta devida pelo setor a título de contribuição previdenciária dos trabalhadores rurais. Mais informações na edição deste domingo (26) do Jornal A TRIBUNA.