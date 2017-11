A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta sexta-feira (24) que o Brasil registrou 41.106.021 linhas fixas de telefone em setembro de 2017, o que corresponde a uma redução de 1.135.158 (-2,69%) quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Enquanto as linhas das concessionárias da telefonia fixa apresentaram queda de 1.056.716 linhas (-4,23%), as empresas autorizadas perderam 78.442 acessos (-0,46%) no período. Leia mais sobre o assunto na edição deste sábado (25) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil