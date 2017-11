O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), sofreu uma angina cardíaca e precisou ser submetido a um cateterismo realizado pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, no Hospital Sírio Libanês de São Paulo. Ele passa bem e já foi liberado pela equipe médica responsável que constatou não se tratar de nada relacionado ao coração.

Maggi lançou mão das redes sociais quando estava saindo do hospital, para contar que “teve uma dor intensa no peito” na segunda-feira (20). Na publicação feita nesta sexta-feira (24), o ministro diz que estava saindo do hospital com o coração pronto para 2018.

A intenção, provavelmente, é para afirmar que está pronto para a disputa eleitoral do próximo ano, quando deve buscar a reeleição para se manter no cargo de senador da República por Mato Grosso.

Maggi se afastou do cargo para assumir a pasta da Agricultura no governo do presidente Michel Temer (PMDB).