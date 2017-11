Na manhã do sábado passado (25), a Associação dos Ministros do Evangelho (AME) elegeu sua nova diretoria para o biênio 2017-2019. Reunindo pastores e líderes cristãos da igreja em Rondonópolis, tem a AME o propósito de promover a comunhão saudável entre os pastores, bem como a unidade da igreja, o Corpo de Cristo.

Na avaliação do pastor José Roberto Barbosa, que presidiu a Associação interinamente nos últimos meses, “há um tempo de renovação para a AME e para a igreja do Senhor Jesus na cidade.”

O presidente eleito, Carlos Vanzeli, disse que a AME “deve ser compreendida como a melhor ferramenta que temos para a promoção da unidade do Corpo de Cristo”.

Caberá à nova diretoria a função de “recobrar quadros importantes para a AME, restaurar o ambiente propício para a comunhão livre, honesta e confiável entre as lideranças do povo de Deus”, reforçou Vanzeli.

Junto com Vanzeli, foram eleitos o Reverendo Wilson José (Vice-Presidente), Pr. Joel Hillheim (1° Secretário), Pr. Antônio de Pádua (2° Secretário), Pr. José Roberto Barbosa (1° Tesoureiro) e Ap. Roni Von Pinto (2° Tesoureiro).

Foram ainda eleitos para o Conselho Fiscal da AME Pr. Eliezer Viana, Ap. Adriano Ortiz, Pr. Leolino Araújo Neto, Pr. José Divino e Pr. Ademir Nogueira.