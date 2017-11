A Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem um prazo de cinco dias para se manifestar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5825) que contesta a soltura do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) por meio de alvará de soltura expedido pelo próprio legislativo. A determinação é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, que quer explicações sobre como se deu a soltura do parlamentar.

A decisão do ministro atende a uma ação proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros -AMB que questiona a revogação da prisão preventiva e da medida cautelar da suspensão do mandato do deputado que foi preso na Operação Malebolge.

Na ação a AMB avalia que a interpretação jurídica utilizada pelos deputados ao dar imunidade a Fabris não tem justificativa, uma vez que a Constituição Federal prevê o benefício apenas para deputados federais e senadores.

Considerando a relevância do assunto, o ministro Edson Fachin encaminhou para que o pleno da corte decida sobre o pedido da AMB. “Ante a relevância jurídica da arguição de inconstitucionalidade, adoto o rito do artigo 10 da Lei 9.868/99, para que o Plenário da Corte analise o pedido cautelar. Solicitem-se as informações aos órgãos requeridos, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias”, diz trecho da decisão proferida na quinta (23).

Gilmar Fabris foi preso acusado de obstrução da Justiça, no dia 15 de setembro. Ele deixou o apartamento onde mora durante a madrugada daquele dia, minutos antes da Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão no local. O deputado foi gravado deixando o prédio ainda com roupa de dormir e levando uma pasta que foi entregue ao seu cunhado e advogado.

O parlamentar permaneceu preso por 40 dias no Centro de Custódia da Capital (CCC). Ele foi liberado por decisão unânime dos demais deputados que votaram pela extensão do benefício previsto na Constituição Federal para os deputados federais e senadores.

Porém, na ação, a AMB argumenta que as imunidades de parlamentares federais não se estendem aos estaduais. A Constituição Federal diz que a prisão de deputados federais e senadores deve ser comunicada em até 24 horas ao Congresso, a quem cabe mantê-la ou rejeitá-la.

Para a entidade, no entanto, ao contrário dos deputados federais – que só podem ser processados pelo STF – os estaduais podem recorrer de decisões que decretem suas prisões às instâncias superiores. A AMB também argumenta que a suspensão de decisões judiciais por assembleias fragiliza o Judiciário.

“As decisões das assembleias legislativas é que são capazes de violar os princípios da República Federativa, da separação dos poderes e do estado democrático de direito ao impedir o exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário”, diz a ação.