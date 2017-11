O vice-diretor presidente da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, Kemper Carlos Pereira, anunciou ontem (24), na Prefeitura, durante uma coletiva de imprensa, que o hospital filantrópico, a partir de hoje (25), já estará tomando as providências para reunir o corpo clínico visando a reativação da UTI Pediátrica, fechada há 19 dias. A decisão de reabrir o serviço ocorreu ontem mesmo, após a visita do governador Pedro Taques (PSDB) a Rondonópolis, onde se reuniu com representantes da Santa Casa, com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) e com o promotor de Justiça Ari Madeira.

“Acertamos com o governador que os repasses do Estado estarão sempre em dia, com regularidade nos pagamentos. Isso nos dá tranquilidade para repassar a decisão ao corpo clínico e voltar ao trabalho. A UTI Pediátrica será reaberta. Só precisamos organizar as equipes para que no mais rápido possível o serviço esteja em pleno funcionamento. A partir de amanhã [hoje], estaremos colocando o nosso pessoal em força total para buscar restabelecer o serviço. Não deixaremos nenhuma criança morrer por falta de UTI, pois contaremos com o apoio de outras unidades, até que o serviço seja totalmente restabelecido”, garantiu Kemper Pereira.

Durante a coletiva, Pedro Taques ressaltou que quando assumiu o Governo de Mato Grosso existiam na cidade 31 leitos de UTIs e nenhum deles eram pediátricos. “Agora são 71 leitos, pois em nosso governo abrimos 40 novos leitos de UTIs, sendo oito delas as pediátricas. Quem abre UTI não tem interesse de fechá-las. Os pagamentos da parte do Estado estão em dia e as UTIs Pediátricas serão reabertas. Nestes dias em que estavam fechados, nenhuma criança correu risco, porque o Estado tinha condição de tirar de Rondonópolis para outras cidades por meio do sistema de regulação. Estamos atentos a isso, afim de preservar vidas”, externou o governador.

DENÚNCIA

Sobre a denúncia de supostas irregularidades cometidas pela diretoria da Santa Casa enviadas ao gabinete do Governo do Estado, Taques declarou que não apurou a fundo as denúncias.

Já o promotor de Justiça Ari Madeira repassou que será montada uma comissão de representantes da sociedade e poder público para fiscalizar as contas da Santa Casa, uma vez que o Estado não tem poder para auditar as contas do hospital que possui convênio assinado com a Prefeitura de Rondonópolis.

“Essa comissão poderá ser formada com representantes do Governo do Estado, da Prefeitura e Câmara Municipal, ou qualquer outro representante da sociedade civil organizada, para acompanhar o investimento do dinheiro público na saúde. Acredito que desta forma estaremos dando total transparência a estes serviços que são realizados pela Santa Casa”, completou o promotor Ari Madeira.