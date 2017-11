A felicidade de poder enxergar com nitidez o que os professores escrevem na lousa e a satisfação de contar com alguém para escutar o que tem a dizer sobre as dores e as limitações pessoais, promoveu uma mudança transformadora na vida dos alunos da Escola Estadual André Maggi, em Rondonópolis.

A melhoria no aprendizado e a recuperação da autoestima dos estudantes do ensino médio são os principais resultados alcançados pelo Projeto Arco-Íris que foi idealizado pela professora Maurycéia Leite e implantado na escola, neste ano. A expectativa é conseguir dar continuidade às ações em 2018.

Maurycéia que é responsável pela sala de recurso multifuncional da escola, onde atende estudantes com deficit de aprendizado, conta que teve a iniciativa depois de observar que alguns alunos eram prejudicados pela baixa visão e muitos outros carregavam consigo dramas emocionais difíceis de suportar.

Ela buscou a cooperação do médico oftalmologista Marcos Pelegrino e de um grupo de 18 psicólogos e psicanalistas que se revezam para oferecer a escuta individual aos alunos e ainda desenvolver ações organizacionais com os funcionários da escola. Os proprietários de uma ótica da cidade também abraçaram a causa e ofereceram 50% de desconto na compra parcelada de óculos para os adolescentes diagnosticados com baixa visão.

A professora explica que começou a buscar uma alternativa de promover a inclusão dos alunos com deficit de aprendizagem a partir das queixas daqueles que reclamavam de dificuldade de enxergar o conteúdo das aulas escrito nas lousas e muita dor de cabeça. Ela lembra que alguns deles adotavam a estratégia de fotografar o quadro negro com o celular para ampliar a imagem e conseguir ler. Mas, a maioria pedia para ir embora dali. Outra situação que preocupou a educadora formada em libras e neuropsicopedagogia foi a de jovens com dificuldade de socialização, introspectivos e baixa autoestima.

Diante dessa situação, Maurycéia conta que fez contato primeiro com o oftalmologista Marcos Pelegrino que aceitou o desafio de trabalhar voluntariamente para ajudar a resolver o problema e garantir a inclusão dos alunos. “O Dr. Marcos nos atendeu prontamente e fez consultas e exames em muitos desses alunos. Foram 112 atendimentos no projeto”, enumera.

A professora contou com o apoio da coordenação da escola e a autorização dos pais para levar esses alunos até a clínica oftalmológica. O médico que fez o atendimento voluntário aos sábados, comemora o fato de não ter diagnosticado nenhum dos alunos com problema grave. “Mas, quase todos precisavam de óculos”, conta.

A solução para os problemas comportamentais identificados veio com o trabalho voluntário do grupo de psicólogos e psicanalistas que oferece atendimento de graça para os alunos, dentro da escola. Maurycéia conta que as mudanças são visíveis e muito satisfatórias. “Muitos desses alunos não sabiam quem eram e o que queriam da vida. Eles não tinham sonho. Agora vemos alegria e entusiasmo em cada um deles. As meninas aprenderam a se cuidarem melhor e todos estão mais sociáveis e confiantes”, comemora.

Amanda Jacinto Mendes – psicóloga com mestrado em educação – conta que cada profissional do grupo dispõe de algum horário para fazer os atendimentos na escola. Ela avalia que as questões emocionais e psíquicas têm grande influência no processo de aprendizagem. “Muitas vezes, a dificuldade de aprendizagem é por causa de questões emocionais. A escuta reverbera em todos os aspectos. A psicologia contribui neste sentido. A proposta que eu acho mais bacana do projeto e porque ter ficado tão feliz em participar e contribuir é a ideia do aluno ser visto como um todo, como uma pessoa que também precisa ser ouvida e ter essa questões entendidas e atendidas”, destaca.

A psicóloga conta que os próprios alunos ajudaram a organizar a sala de atendimento dentro da escola. Maurycéia optou por transformar um depósito em consultório de psicologia. E os alunos utilizaram paletes para fabricar os móveis. O resultado surpreendente é motivo de orgulho entre os adolescentes.

Gisele Matos – coordenadora da área de humanas da unidade – avalia que muitas vezes a família não consegue ajudar os adolescentes que trazem os dramas psicoemocionais para dentro da escola. Ela reforça a tese que os problemas de ordem emocional e psíquica ‘influenciam muito na educação de crianças e adolescentes’.

O projeto implantado pela professora Maurycéia, na opinião da coordenadora, promoveu uma mudança de vida em todos os alunos. “Essa parceria com o médico e os psicólogos nos ajudou muito. A visão manda. As queixas de dor de cabeça, era uma demanda muito grande e houve uma melhora de cem por cento nos alunos. Depois de quase um ano de projeto dentro da escola, a gente vê essa mudança significativa. E como é importante o atendimento desse grupo de psicólogos dentro da escola! Existe um projeto de lei para criar esse cargo dentro das escolas públicas do Brasil e a gente não entende porque os governos não deixam funcionar”, questiona.

Ilce Pegorini – coordenadora pedagógica da Escola André Maggi – acrescenta que o projeto levou atendimento até às famílias e funcionários da unidade. “Sentimos a necessidade de trabalhar também com as famílias e com os professores. Amanda conta que o grupo atua em duas vertentes, a de escuta individual dos alunos e a organizacional com os funcionários, além de acolher pais e mães desses adolescentes.

Maurycéia mostra que se trata de um projeto piloto, criado com o objetivo de trabalhar a multidisciplinaridade com os profissionais de todas as áreas para atender o aluno integralmente. Ela lembra que começou o projeto por causa do aluno Pedro Alan que não conseguia socializar, nem sequer conversava com os colegas e os professores. Hoje consegue participar de todas as atividades na escola e até faz apresentação oral com desenvoltura. Gisele Matos explica que todos os problemas dele tinham origem na dificuldade de enxergar. Ele era um dos alunos que tirava fotografia do quadro negro para ampliar a imagem e conseguir ler.

As ações do projeto que foi implantado neste ano resultou ainda na identificação de cinco alunos com altas habilidades e muito potencial. Para enxergar a capacidade dos estudantes, o grupo de psicólogos desenvolveu trabalhos para conter a ansiedade e melhorar o desempenho deles nas atividades escolares. “Promover a inclusão dos alunos com a identificação e busca de solução dos seus problemas é algo muito significativo”, avalia Maurycéia.

Tanto a professora idealizadora do Projeto Arco-íris, quanto coordenadoras e profissionais envolvidos avaliam que a iniciativa beneficiou todos os 213 alunos de ensino médio da Escola André Maggi, além de familiares e funcionários da unidade de período integral. “Os benefícios foram muitos e para toda a comunidade escolar”, avalia Maurycéia que aposta nas chances de dar continuidade ao projeto em 2018.