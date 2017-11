A praça é nossa!

Não é novidade a situação de abandono em que se encontra a Praça dos Carreiros, uma das mais importantes de Rondonópolis e que há anos vem necessitando de uma urgente reforma/revitalização.

Nessa realidade, o Jornal A TRIBUNA vem denunciando nos últimos anos o descaso para com esse patrimônio público e a urgência de contemplá-lo com um projeto que possa atrair novamente as famílias rondonopolitanas.

Não é demasiado falar que o projeto de reforma da Praça dos Carreiros, assim como da conclusão do prolongamento da nova Avenida Beira Rio e de implementação do Parque da Seriema, possui recursos em caixa e, por isso, precisa de mais agilidade do poder público municipal.

É verdade que as mudanças no projeto de revitalização da Praça dos Carreiros, ao longo deste ano pela gestão Zé Carlos do Pátio, visando manter as características originais do espaço, atrasaram sua concretização. Mesmo assim, não vemos interesse em dar uma prioridade para essa obra.

Diferente de grandes centros, onde o verde vem sendo valorizado, assim como vem ocorrendo em Cuiabá, com a criação de diversos parques urbanos, a população de Rondonópolis não pode contar nem sequer com uma praça bem cuidada.

Apesar de o poder público estar em falta com a população, é de se lamentar o ato de vandalismo praticado contra o monumento do carro de bois na Praça dos Carreiros, conforme noticiado ontem pelo Jornal A TRIBUNA.

A população também precisa colaborar e contribuir para manutenção de um patrimônio que é seu. Não adianta o poder público construir, se a comunidade não zelar das benfeitorias, mesmo que fiscalizando.

É claro que não podemos responsabilizar toda a sociedade por esse ato de vandalismo, mas isso mostra como faltam educação, respeito e consciência em algumas pessoas que estão inseridas dentro dela.

A consciência de que o patrimônio público é nosso, que envolve dinheiro de todos, deve nascer dentro de casa, o que tem faltado nos dias atuais. Tomara que episódios como esse não venham ocorrer novamente.

Inclusive, quem testemunhar atos de depredação ao bem público tem o dever de acionar a polícia, para devida punição dos depredadores. A praça é nossa, e como tal deve ser cuidada!