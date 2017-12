O município de Rondonópolis vai se transformar na capital do empreendedorismo no período entre 04 a 07 de outubro. Pela primeira vez, o município recebe a 10ª edição da Feira do Empreendedor, que será realizada no Centro de Eventos Santa Terezinha, das 16 às 22 horas.

A Feira do Empreendedor é promovida pelo Sistema Sebrae desde 1995, em todas as capitais e em diferentes cidades brasileiras, com o objetivo de fomentar e diversificar as atividades econômicas e estimular o empreendedorismo. O evento reúne um mundo de oportunidades, incluindo atividades de capacitação que são oferecidas gratuitamente.

Segundo a gerente da Agência Sebrae em Rondonópolis, Érika Santos, a Feira terá uma programação ampla com palestras, oficinas, Cine empreendedor, atendimentos individuais e muito mais.

“A Feira do Empreendedor será uma oportunidade de dar visibilidade a Rondonópolis como polo empreendedor e mostrar a força da economia local e dos pequenos negócios no município e região. Ela abre possibilidades de novos negócios, de negócios inovadores na área urbana e no campo e contribui para consolidar nossa economia”, avalia Érika.

Durante a realização do evento, potenciais empreendedores terão a oportunidade de entrar em contato com fabricantes de pequenas máquinas, pequenas franquias, empresas de serviços digitais, licenciadores de marcas e produtos, podendo ainda ser um espaço adequado para empresas em busca de novos representantes comerciais. Ao todo, são cerca de 40 expositores de oportunidades de negócios dos mais diferentes estados do País.

Será montado um espaço do conhecimento com quatro (4) salas e capacidade para 40 pessoas, onde serão ministradas várias capacitações, todas gratuitas. Além disso, estão programadas três palestras magnas com consultores de relevância nacional. Fred Alecrim fala sobre GPS da Inovação – Estratégias e práticas para Melhorar Resultados; Carlos Alberto Júlio discorre sobre A Arte da Estratégia; e Murilo Gun sobre Criatividade para solução de problemas.

No espaço “Empório Valorize o que é Nosso”, pequenos empresários poderão expor seus produtos fabricados no estado, buscando dessa forma a valorização do comércio e da cultura de Mato Grosso.

Outro espaço de destaque é o Mundo Agro, uma vitrine de produção e insumos relacionados à agricultura familiar e às cadeias da piscicultura, pecuária leiteira e hortifruticultura, além de expositores de tecnologias inovadoras para o pequeno produtor rural.

O público poderá visitar também a praça de alimentação, ônibus de inclusão digital do Sesi com cursos on line gratuitos, caminhão Sesi Cozinha Brasil com degustação de alimentos, estande dos parceiros com atendimento e serviços exclusivos e ainda haverá mentorias para abertura de novos negócios e consultorias presenciais gratuitas no estande do Sebrae.

A entrada, visitação e participação em todas as atividades da Feira do Empreendedor em Rondonópolis serão gratuitas.