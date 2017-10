Está sendo esperado para esta semana o começo das obras da implantação da rede de esgoto em alguns bairros antigos e tradicionais de Rondonópolis. O Município anunciou que o projeto vai contemplar os bairros Vila Cardoso, Jardim Atlântico, Jardim Europa, Vila Poroxo, Colina Verde e parte do Jardim Iguaçu. Muitos desses locais esperam a rede de esgoto há mais de três décadas.

Segundo a Prefeitura, serão investidos aproximadamente R$ 7 milhões, contemplando quase quatro mil residências, a partir de recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II), segunda etapa. De acordo com a equipe técnica do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), a obra tem previsão de durar 15 meses, e 41 quilômetros de rede de esgoto serão implantados nesses bairros.

Em entrevista à imprensa, o prefeito Zé Carlos do Pátio pontuou que nessa gestão mais frentes de trabalho serão abertas nessa área para que o município esteja em 2020 entre os melhores no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Estado. “A nossa vontade é nesse mandato deixar a cidade com 100% de rede de esgoto e água. E tenho comigo que será a única cidade de Mato Grosso com cobertura total de saneamento básico completo”, disse Pátio.

De acordo com a diretora do Sanear, Terezinha Souza, esses bairros eram para ter sido contemplados há mais tempo, contudo, o atraso do início das obras aconteceu devido aos recursos estarem paralisados desde 2012, necessitando a liberação do Ministério das Cidades. “Precisou de muita persistência para que o Ministério das Cidades liberasse os recursos agora. Nós já estávamos com a empresa licitada e com as equipes mobilizadas para iniciar às obras na região da Vila Cardoso e Jardim Atlântico”, explicou a diretora.

Segundo informado, para buscar dar agilidade aos serviços, três equipes de trabalho estarão atuando agora na Vila Poroxo e, em paralelo, as obras terão início também no Jardim Atlântico. Depois, vão para os demais bairros.