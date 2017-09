FABRIS DEVE

PERMANECER NO CCC

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), e o presidente da Comissão de Ética Parlamentar Leonardo Albuquerque (PSD) afirmaram que não vão pedir a transferência do deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) do Centro de Custódia da Capital (CCC) para outro local. Os parlamentares se reuniram, na última terça-feira (26), com o juiz Geraldo Fidelis, da Vara de Execuções Penais da Capital, que afirmou que todas as prerrogativas de Fabris “estão sendo respeitadas”.

PREFEITURA E TJ: PROTOCOLO DE INTENÇÕES I

Acontece nesta sexta-feira (29), às 15h30, no Auditório da Prefeitura de Rondonópolis, a assinatura do protocolo de intenções entre o Município de Rondonópolis e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), com as presenças do prefeito Zé Carlos do Pátio, da corregedora geral do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, dos juízes da 1ª Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis, Francisco Rogério Barros, e da 2ª Vara da Fazenda Pública, Wagner Plaza Machado Junior.

PREFEITURA E TJ: PROTOCOLO DE INTENÇÕES II

O objetivo do protocolo de intenções é realizar ações e projetos que visem a celeridade na prestação jurisdicional e redução do acervo de processos ajuizados, além de priorizar a extinção de processos por meio de parcelamentos ou pagamento do crédito tributário. No campo administrativo, a busca é realizar ações que reduzam a distribuição de novas execuções fiscais por meio de métodos alternativos de cobrança administrativa.

“TERROR” I

O desembargador Orlando Perri, que conduz os inquéritos sobre grampos em Mato Grosso, afirmou que o grupo preso na quarta-feira (27), na Operação Esdras, chegou a amedrontar delegados para que eles se recusassem a assumir as investigações sobre o esquema de escuta ilegal operado em Mato Grosso.

“TERROR” II

A informação está em um trecho da decisão do desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que determinou a prisão de oito envolvidos, além de determinar 15 mandados de busca e apreensão e uma condução coercitiva.