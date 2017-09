A partir do próximo mês, as contas de água devem vir mais “salgadas” para os consumidores rondonopolitanos

A partir do dia 2 de outubro, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) começa a emitir e entregar nos domicílios as primeiras faturas para o pagamento de água e esgoto, agora com a cobrança da taxa do lixo inclusa, referente aos serviços de coleta, transporte e destino dos resíduos sólidos.

Conforme a diretora administrativa financeira do Sanear, Antonieta Garcete de Almeida, a cobrança deveria ter começado desde 2013, em conformidade, segundo ela, com a lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

“Existem quatro tipos de taxa – a residencial, comercial, industrial e pública. Todas são calculadas de acordo com o tamanho da área construída em cada imóvel. Hoje, a taxa do lixo para residências com até 66,33 metros quadrados de área construída é de R$ 7,78, porém este valor será reajustado nesta sexta-feira (15), uma vez que a política nacional de resíduos sólidos prevê o reajuste da taxa de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (INPC). Como a taxa já existe desde 2013, ela vem sendo reajustada anualmente, mas não era cobrada da população, uma vez que não existia a destinação correta dos resíduos sólidos, como ocorre agora com a inauguração do novo aterro sanitário”, explicou a diretora administrativa.

De acordo com Antonieta de Almeida, antes o custo da coleta de lixo que não era repassado para a população era bancado pelo Sanear. “Há muitos anos o Sanear vinha retirando recursos provenientes das contas de água e esgoto para garantir a coleta de lixo. Era mais de R$ 1.100 milhão por mês que poderia estar sendo investido na melhoria do abastecimento de água e esgoto”, revelou.

A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos determinou que todos os lixões do País deveriam ter sido fechados até 2014. Com o novo aterro sanitário, inaugurado recentemente, a promessa é reciclar 90% do lixo coletado em Rondonópolis e aterrar apenas 10%.

VALORES

A tabela da taxa do lixo atualizada com o INPC de julho deste ano para residências com até 66,33 metros quadrados de área construída é de R$ 7,78. A partir de 70 metros quadrados de construção, o valor é R$ 8,40.

Na categoria comercial com área construída até 201,8 metros quadrados, R$ 20,18. Para área comercial a partir de 250 metros quadrados, R$ 32,50. Para área industrial até 201,8 metros quadrados, o valor também chega a atingir R$ 20,18. Áreas a partir de 250 metros quadrados, R$ 32,50.

Na categoria pública com área construída até 201,8 metros quadrados, o valor é R$ 20,18. Áreas a partir de 250 metros quadrados, R$ 32,50. Está previsto para esta sexta-feira (15) a atualização da tabela de acordo com o INPC de agosto.

Porém, segundo os representantes do Sanear, os valores não sofrerão muita diferenciação de preços.