O posicionamento dos vereadores da base do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), durante a votação do projeto que aumenta o IPTU para terrenos baldios, casas de padrão superior e reduz o imposto dos imóveis com edificações simples, soou como “abandono” dos vereadores da base às ações do prefeito. Na última quarta-feira (20), por unanimidade, a Câmara Municipal rejeitou o projeto que aumenta o IPTU.

Segundo apurado pela reportagem, muitos dos secretários de Zé do Pátio estão lamentando que grande parte dos vereadores que rejeitou o projeto na semana passada, em 2013, autorizou o ex-prefeito Percival Muniz (PPS) a aumentar o IPTU. Além disso, apoiou Muniz na criação de mais de 20 loteamentos, alimentando a especulação imobiliária que, na opinião destes assessores diretos do prefeito, vêm contribuindo muito pouco com a arrecadação do município.

A proposta de aumento do IPTU chegou à Casa de Leis em regime de urgência e os vereadores mantiveram a urgência, porém foram contrários à proposta. Vinte dos 21 parlamentares votaram pela rejeição do projeto. O presidente da mesa diretora, Rodrigo da Zaeli (PSDB), só vota em caso de empate. Até mesmo os quatro vereadores do partido do prefeito, Orestes Miráglia, Vilmar Pimentel, Batista da Coder e o líder do Executivo na Câmara, Juary Miranda, foram contrários a proposta.