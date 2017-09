Já são oito meses consecutivos que a cidade de Rondonópolis registra saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), se valendo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados ontem (21/9), o mês de agosto de 2017 também registrou saldo positivo de empregos no município.

Considerando apenas o mês de agosto deste ano, o último pesquisado, Rondonópolis apresentou um saldo de 113 novas vagas, diante de 2.481 contratações e 2.368 demissões. Neste mês, as cidades mato-grossenses que mais geraram empregos foram Cuiabá (saldo de 483 vagas) e Campo Verde (saldo de 427 vagas).

Entre janeiro e agosto, o município de Rondonópolis tem um saldo positivo de 2.044 vagas de empregos, diante de 20.832 admissões e 18.788 demissões. Em âmbito estadual, a cidade de Sinop ultrapassou Rondonópolis no saldo de empregos gerados no ano, com 2.215 novas vagas. Rondonópolis, por sua vez, é a segunda cidade de Mato Grosso que mais vem gerando emprego no estado. A cidade de Cuiabá vem na sequência, com saldo de 1.908 vagas.

Segundo o Caged, Mato Grosso fechou agosto com 1.882 novas vagas de emprego abertas. Foram 31.467 admissões e 29.585 desligamentos, segundo dados do Caged. No acumulado do ano, o estado registra um saldo positivo de 29.010 novos postos de trabalho, um crescimento de 4,52% em relação ao final do ano passado.

Os maiores destaques na geração de empregos em Mato Grosso foram os setores de serviços, que abriu 784 novas vagas (+0,38%) e indústria de transformação, com 760 novos postos (+0,77%). Também tiveram saldos positivos construção civil (391 postos), agropecuária (266 vagas) e serviços industriais de utilidade pública (21 postos).

Por sua vez, o Brasil fechou o mês de agosto com um saldo positivo de 35.457 novos postos de trabalho, com crescimento de 0,09% em relação ao estoque do mês anterior. Esse foi o quinto mês consecutivo e o sexto do ano em que o Caged registrou um número maior de contratações do que de demissões no País.