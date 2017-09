O Padre Lothar Bauchrowitz (79), que passou mal na última quarta-feira (20) durante um voo de Frankfurt, na Alemanha, para São Paulo, se recupera bem e tem alta prevista para hoje (23). A informação é da Pastoral da Comunicação da Paróquia São José Operário (Pascom).

O padre teve um mal-estar durante o voo, quando retornava de uma viagem à Alemanha. Ele recebeu os primeiros atendimentos da companhia aérea Latam, que ofereceu assistência encaminhando o padre para atendimento médico e, logo depois, o levando para um hotel para que o mesmo fosse realocado em um próximo voo para Rondonópolis.

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, que estava em São Paulo, foi contatado por Manoel Messias de Macedo, da Paróquia São José Operário, e prestou ajuda ao padre na Capital paulista. Padre Lothar foi levado ao Hospital Albert Einstein e passou por exames. “Foi diagnosticada uma infecção, porém até o momento não se sabe onde é e o que causou essa infecção. O padre está bem e o organismo reagindo. Está previsto que até amanhã [hoje] ele terá alta hospitalar, e assim que isso acontecer ele virá para Rondonópolis”, diz a nota da Pascom São José Operário.

O padre tinha em sua agenda uma participação no Encontro Nacional dos Padres Alemães, que está acontecendo na Bahia, porém sua participação foi cancelada. A comunidade da Paróquia São José Operário, bem como a população de Rondonópolis, já que o padre é uma das figuras mais respeitadas no Município, aguardam o retorno e pronto restabelecimento da saúde do pároco.