A expectativa é que em até 60 dias os equipamentos estejam em pleno funcionamento no município

Após muitas reclamações, o cruzamento da Avenida Lions Internacional com a Rua Fernando Correa da Costa, um dos pontos críticos do trânsito local, começou a receber um conjunto semafórico para organizar o tráfego de veículos. Bem próximo ali, na nova Avenida Beira Rio, que liga a Avenida Lions até a BR-364, começaram a ser implantados dois novos aparelhos de radares para fiscalização da velocidade. A expectativa é que em até 60 dias os equipamentos estejam em pleno funcionamento.

O trânsito no cruzamento da Avenida Lions com a Rua Fernando Correa passou a se complicar após a inauguração da nova Ponte Aroldo Marmo de Souza, no final do ano passado. Desde então, filas de veículos começaram a se formar para quem segue pela Rua Fernando Correa e para quem vem da nova ponte, no sentido rodovia-área urbana. O trânsito tem ficado travado no local, principalmente, nos horários de pico. Os semáforos vêm minimizar a situação, considerando que a solução definitiva ali seria a construção de um viaduto.

O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Rodrigo Metello, informou ao Jornal A TRIBUNA que os semáforos nesse cruzamento junto a ponte Aroldo Marmo devem entrar em operação em outubro próximo, considerando que ainda falta providenciar mudanças na sinalização e promover algumas adequações viárias no local. Nesse cruzamento, os semáforos devem contar com a novidade tecnológica do laço virtual, que controla através de imagens o fluxo de veículos e libera o trânsito conforme a demanda.

No caso da Avenida Beira Rio, um dos radares foi instalado na pista para quem segue da Lions para a BR-364 e o outro radar, na pista contrária. Apesar das câmeras e das placas indicando a presença de radares, o secretário Rodrigo Metello avisa que os equipamentos não estão em funcionamento. Para que isso ocorra, explicou que ainda é preciso fazer a instalação elétrica, passar por uma fase de testes e, finalmente, receber uma aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Espera-se que os radares estejam aptos a multar até o final de novembro.

A instalação dos radares na Avenida Beira Rio é uma medida tomada pela Prefeitura após cobrança do Ministério Público do Estado e do Juizado Volante Ambiental (Juvam), visando a redução da velocidade dos veículos na via, como forma de preservar a vida dos animais silvestres que constantemente são avistados no local. Neste ano, vários animais chegaram a ser atropelados na nova avenida.

Em breve, o cruzamento da Avenida Presidente Médici com as Avenidas Ary Coelho e XV de Novembro também terá um conjunto semafórico com a tecnologia do laço virtual.