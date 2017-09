Os dois Campos recém-criados da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Rondonópolis estão recebendo a visita oficial de representantes da Convenção Estadual dos Ministros de Madureira em Mato Grosso (Conemad-MT). A comitiva de pastores participou de um culto ontem à noite no Campo Bandeirantes, presidido pelo pastor Adriano Burjack, e hoje à noite participará de outro culto no Campo Sagrada Família, presidido pelo pastor Jorge Estevan.

Os pastores Adriano Burjack e Jorge Estevan eram ligados, até então, ao Campo de Primavera do Leste e, com as mudanças, ficaram independentes, presidindo cada qual o seu próprio Campo. Na tarde de ontem, os dois pastores locais visitaram o Jornal A TRIBUNA na companhia do pastor Divino Elias Francisco, 3º vice-presidente da Conemad-MT e presidente do Campo de Nova Xavantina, do pastor Roberto França, de Nova Xavantina, e do pastor Rosemberg Rodrigues Amaral, presidente do Campo de Nova Ubiratã. O pastor Divino veio representando o presidente da Conemad-MT, pastor José Fernandes Corrêa Noleto, e o presidente da Junta Conciliadora, pastor João Batista da Rocha.

Segundo o pastor Adriano, essa visita oficial é uma atividade de rotina dentro da Convenção, servindo para acompanhar os trabalhos em cada Campo, verificar o andamento da Obra de Deus nas diferentes regiões e para reforçar a comunhão entre as lideranças. Dessa forma, ele destaca que essa é uma oportunidade de repassar informações técnicas de Rondonópolis para a Convenção, enfatizando o potencial local, fazer uma prestação de contas dos trabalhos e traçar novas metas. O pastor Jorge externou que é uma alegria e uma honra muito grande receber essa comissão de pastores representando a Convenção, sendo um sinal de que os trabalhos em Rondonópolis estão dando certo. “Madureira está tomando um novo rumo a partir dessa emancipação dos Campos na cidade. Agora estamos trabalhando mais a unidade de Madureira em Rondonópolis, porque nosso pastor presidente nos confiou isso”, avaliou o pastor Jorge.

Pastor Divino informou ao Jornal A TRIBUNA que foram criados recentemente 13 novos Campos, incluindo os dois em Rondonópolis, mais um em Campo Verde e outro em Alto Araguaia, totalizando 38 Campos na Convenção de Mato Grosso. Há ainda perspectiva de serem criados novos Campos em dezembro deste ano, na próxima Convenção extraordinária. Conforme o 3º vice-presidente da Conemad-MT, cada Campo tem buscado fortalecer o Reino de Deus, sendo que ele fica muito satisfeito em ver o crescimento da Obra, a aprovação de Deus onde cada pastor tem colocado as mãos no Estado. Inclusive, avalia que, em Rondonópolis, a criação dos dois Campos, sob a presidência dos pastores Adriano e Jorge, tem uma representação muito importante, pois será possível ter uma atuação mais ampla e uma expansão maior da Obra de Deus na cidade e região.

O pastor Divino acrescenta que esse crescimento de Madureira em Mato Grosso vem sendo feito, acima de tudo, com unidade, solidez e homens sérios, com pessoas que tem visão de Reino e de família. Aliás, atesta que o pastor José Fernandes tem repassado que espera que, com essa maior independência administrativa em cada região, os novos presidentes possam ampliar seus trabalhos visando atingir os povos ainda não alcançados pela Palavra. “Quando o Reino de Deus é fortalecido, a sociedade, a família, é protegida e abençoada”, atesta.

Fortalecendo a unidade na Igreja, os membros do Campo Sagrada Família estiveram cooperando ontem com o pastor Adriano, e os membros do Campo Bandeirantes estarão cooperando hoje à noite com o pastor Jorge.

Os pastores fizeram questão de agradecer ao Jornal A TRIBUNA pelo espaço a eles oportunizado junto aos leitores e demais moradores.