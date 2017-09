Morador de Pedra Preta seguia para Mineiros, em Goiás, onde iria tratar dos trâmites para a liberação do corpo da mãe, que faleceu num hospital daquela cidade

Divino Norberto da Costa, de 49 anos, que era morador de Pedra Preta, morreu na manhã de ontem (26) após um grave acidente na BR-364, na Serra da Petrovina. Não bastasse a tragédia para a família, o caso ganhou ainda um agravante: ele sofreu o acidente quando seguia para Mineiros, em Goiás, para a liberação do corpo da mãe que havia falecido.

O acidente aconteceu no quilômetro 123 da rodovia, na região conhecida como Vila Garça Branca, distrito de Pedra Preta, por volta das 8h30. Divino seguia sentido Goiás em um Fiat Palio quando, de acordo com testemunhas, teria tentado uma ultrapassagem. Ele acabou colidindo com outros dois veículos, um caminhão e um ônibus, morrendo no local.

Segundo as informações, um ônibus particular levava trabalhadores agrícolas no sentido Alto Garças quando Divino, que seguia no mesmo sentido, teria tentado a ultrapassagem e acabou se chocando frontalmente com o caminhão que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o carro foi arremessado para o acostamento da pista. O trecho onde o acidente ocorreu ficou interditado e foi liberado por volta das 10h30, conforme informou a PRF.

Os outros motoristas, de 56 e 39 anos, não tiveram nenhum ferimento, bem como os passageiros do ônibus. Conforme as informações, a mãe de Divino estava em tratamento contra um câncer em Mineiros, e faleceu na madrugada de ontem. Ele seguia para o estado vizinho para cuidar dos trâmites para liberação do corpo.