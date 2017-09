Durante a Feira do Empreendedor, de 04 a 07/10, em Rondonópolis, o público vai poder conhecer e comprar produtos regionais no empório “Valorize o que é Nosso”, uma iniciativa que nasceu a partir da campanha institucional promovida pelo Sebrae MT para valorizar e estimular o consumo de produtos e serviços mato-grossenses. A 10ª edição estadual da Feira será realizada no Centro de Eventos Santa Terezinha, das 16 às 22 horas, com entrada gratuita.

Com o mote “Valorize o que é nosso. Compre produtos e serviços de Mato Grosso”, o Sebrae estadual lançou este ano uma campanha institucional par estimular o consumo de produtos originais do Estado, incentivando as pessoas – físicas e jurídicas – a comprarem nas localidades mais próximas e dar preferência ao comércio local. A intenção é estimular a população a verificar a origem do produto ou serviço e priorizar o que é produzido aqui.

Nesse contexto, o espaço “Valorize o que é Nosso”, dentro do evento, vai reunir 30 empresas, dos mais diferentes segmentos, alimentos, bebidas e artesanato, entre elas a Cervejaria Rondonópolis, a Sasaki Massas Para Tapioca Ltda, e a Tia Su Farofas Artesanais. Conforme o Sebrae, o consumo dos produtos feitos no Estado favorece o desenvolvimento local e sustentável. “O dinheiro circula na cidade, fica no Estado, aumentando a qualidade de vida, melhorando e estimulando o aumento da qualidade da produção. Isso favorece o crescimento das micro e pequenas empresas, que representam cerca de 96% do total de empresas de Mato Grosso e gera empregos”, repassa.

A Feira do Empreendedor é promovida pelo Sistema Sebrae desde 1995, em todas as capitais e em diferentes cidades brasileiras, com o objetivo de fomentar e diversificar as atividades econômicas e estimular o empreendedorismo. O evento reúne um mundo de oportunidades, incluindo atividades de capacitação que são oferecidas gratuitamente.

A entrada, visitação e participação em todas as atividades da Feira do Empreendedor em Rondonópolis são gratuitas, mas é necessário fazer o cadastro antecipado. Entre outras atrações haverá palestras com Fred Alecrim, Carlos Júlio e Murilo Gun. Também contará com oficinas práticas. Informações pelo 0800 570 0800.