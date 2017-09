Existe a suspeita de que uma ossada humana encontrada no fim da tarde do último domingo, no Anel Viário, seja de um caminhoneiro, membro da família gaúcha, até então dado como desaparecido

A família de César Ricardo Gonçalves Ribeiro, desaparecido desde 2013, iniciou uma campanha para arrecadar dinheiro, no intuito de conseguir passagens para se deslocar de Ijuí, no Rio Grande do Sul, até Rondonópolis, para a realização de um exame de DNA. Existe a suspeita de que uma ossada humana encontrada no fim da tarde do último domingo (17), em Rondonópolis, seja do caminhoneiro até então dado como desaparecido.

Os familiares foram contatados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Rondonópolis, para a realização do exame de DNA, porque um CPF encontrado próximo a ossada tem a identificação de César Ricardo. Sem recursos para a viagem, eles estão recorrendo a amigos, bem como entraram em contato com o A TRIBUNA, para que a comunidade de Rondonópolis também seja sensibilizada pela situação.

Conforme a irmã de César Ricardo, Ana Elisa Ribeiro Machado, o último contato de César com a família aconteceu em 31 de julho de 2013, quando o mesmo ligou para a mãe. Ele estava morando em Rondonópolis há dois anos, mas mantinha contato com a família no Rio Grande do Sul.

Depois do telefonema, a família nunca mais falou com César Ricardo. “Por dados na Caixa Econômica Federal, ele foi desligado do trabalho no dia 31 de agosto daquele ano. Então, sabemos que ele estava vivo nesses 30 dias, mas depois disso nunca mais tivemos notícias”, explicou a irmã de César.

A família comunicou o fato à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, já que não conseguia contato por meio de telefone com César. Como o homem não apareceu no período de festas, quando o mesmo tinha o hábito de passar o Natal e o Ano Novo no Sul, os familiares começaram a temer pelo pior. O caso foi registrado na Delegacia de Ijuí e depois encaminhado para a Polícia Civil de Rondonópolis, mas César não foi localizado.

No último domingo (17), uma ossada humana foi localizada em um matagal às margens do Anel Viário, nas proximidades da saída para BR-364. A Polícia Militar (PM) foi acionada por um homem que passava pelo local e observou a ossada.

A irmã de César, Ana Elisa Ribeiro Machado, disse à reportagem que tentou contato com esse homem para saber como o mesmo encontrou a ossada dentro de um matagal, mas que o mesmo não respondeu seus questionamentos.

“Meu irmão era muito inteligente, muito esperto. Quem fez isso com ele deve ter feito sem nenhuma chance de defesa. Estamos pedindo a Deus que isso acabe logo, minha mãe está sofrendo e chorando muito. Pedimos ajuda para conseguir viajar e realizar o DNA, para que o que restou dele possa ser trasladado para o Sul e assim realizarmos o sepultamento”, disse Ana Elisa.

Quem quiser colaborar com a família, pode entrar em contato com a irmã do caminhoneiro pelo telefone (55) 99215-5880.