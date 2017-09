De Rondonópolis a Machu Picchu no Peru

Nessa quinzena de setembro de 2017 viajamos 5500 km em oito dias, de carro, de trem, de van, a pé e de ônibus (ida e volta) para conhecer o vale sagrado dos Incas situado nas montanhas de Machu Picchu, na cidade de Águas Calientes, no vizinho país Peru.

Outras culturas você também conhece nessa viagem, vez que na tríplice fronteira (Brasil, Bolívia e Peru) situada ali na cidade de Assis Brasil/AC, você convive com índios de várias etnias, com bolivianos e peruanos. É uma mistura só. As vezes você acha que está conversando com um peruano, e na verdade é um índio brasileiro. Outro momento você rasga o castelhano com um indivíduo e na verdade é um índio que fala exatamente a sua língua.

De carro saímos de Rondonópolis-MT, rodamos 971 km e pousamos em Vilhena/RO. Até a serra de São Vicente (Jaciara/MT) se vê muita plantação de soja e milho, depois só pecuária nas regiões de Cuiabá e Cáceres até próximo de Rondônia. De Vilhena seguimos para Porto Velho/RO numa distância de 705 km. Viagem muito agradável porque a rodovia BR 163 ou 317 está em boas condições de trafegabilidade, e a região é de floresta com alguns trechos de plantações e muita pecuária, sem mencionar que dessa cidade/capital por um trecho de mais de 350 km você acompanha a centenária estrada de ferro Madeira-Mamoré até o distrito de Abunã (Porto Velho), situado às margens do rio Madeira, para ali atravessar de balsa ao vizinho estado do Acre. Na praça dessa cidadezinha estão alguns restos das locomotivas que faziam o trajeto entre Porto Velho até Guajará Mirim. O preço dessa travessia de balsa é de R$ 18,00, sendo que a ponte de concreto sobre o rio Madeira está iniciada e sua previsão de término é para 2018.

Na capital do Acre, Rio Branco, se verifica a gasolina mais cara nessa viagem ao Peru. Cidade com uma população miscigenada de nordestinos e índios que surgiu a partir dos seringais fundados por cearenses (segundo informações da net). De Rio Branco percorremos 400 km em uma estrada esburacada até a cidade de Assis Brasil/AC, onde está a tríplice fronteira (Peru, Brasil e Bolívia). Para adentrar ao Peru é necessário e imprescindível ter o documento de identidade com menos de dez anos de expedição. Registre-se que nesse trecho até a fronteira você vê muito desmatamento e muita pecuária: Chico Mendes sempre esteve certo em sua luta para preservar a amazônia legal.

A cidade portal da entrada ao Peru é a Iñapari e fica há um km de Assis Brasil/AC, sendo que nela você inicia o caminho para a cordilheira dos Andes pela pedagiada estrada Transpacífica, ou PE 30C. Nessa província você troca o nosso real pela moeda peruana, o Soles, que custa R$ 1,10 do nosso dinheiro. Ali come-se bem e paga-se pouco, e bebe-se (quente) a popular cerveza andina Pilsen e a maltada Cusqueña, que custa pouco mais de seis reais. De Iñapari segue um trecho de 232 km até a portuária cidade de Puerto Maldonado, capital da região Madre de Díos, passando por dois pedágios que custa pouco mais de seis reais cada. Registre-se que desde a fronteira até aproximados 100 km dentro do Peru vê-se muito desmatamento igual ao que ocorria no estado do Acre: afim de burlar a fiscalização grandes toras de madeiras são transportadas a noite pela transpacífica até a capital Puerto Maldonado: certamente essa madeira segue o Rio Madre de Díos para outras regiões ou países.

De Puerto Maldonado se inicia a subida da Cordilheira dos Andes até Cusco (terceira maior cidade do Peru), situada no Vale Sagrado dos Incas numa altitude de 3400 metros acima do nível do mar. Sobe as montanhas num percurso de 365 km. Nesse trecho a estrada transpacífica é cheia de curvas e o veículo tem hora que a velocidade não pode ser superior a 20 km/h. Vê-se muita neve nas montanhas e muitas lhamas (animal ruminante utilizado no transporte de carga e na produção de lã, carne e couro) na beira da rodovia.

Em Cusco (aquela cidade onde o Corinthians foi jogar e lá torcedores soltaram rojões e um deles atingiu um niño peruano) o trânsito é meio louco. Para auxiliar o trânsito os motoristas, principalmente taxis e vans, utilizam a buzina como meio de alerta. Nessa região de Cusco estão localizados vários parques arqueológicos dos Incas, como o Moray, Salineras, Chinquero, Tipon, Pikillacta, Templo de Andahuaylillas, Pisac, Ollantaytambo e Machupicchu. Essa capital histórica do Peru é o Departamento ou Região que centraliza as saídas de trem, ônibus e vans para todas as cidades e distritos situados no Vale Sagrado.

De Cusco vai de trem, de ônibus/van ou táxi até a cidade de Ollantaytambo num percurso de aproximados 55 km (2h). De Ollantaytambo até a rota final que é a cidade de Águas Calientes só se vai de trem num percurso de 42 km (1h40). Dali até o Vale Sagrado Machu Picchu localizado na montanha que tem o mesmo nome são 1400 metros a pé na trilha, cerca de 6 km de ônibus pela estrada (20 minutos) e aproximados 5 km de trem (40 minutos). Esse subscritor seguiu a pé pelas escadas de pedra da montanha e demorou quatro horas para subir uma altitude de 800 metros e 3 horas para descer esse mesmo percurso. São duas empresas do governo do Chile que exploram o transporte de trem para Machu Picchu: a Peru Rail (classe especial) e Inca Rail (classe executiva). As passagens de trem variam entre 70 a 140 dólares de Cusco até Águas Calientes. Dessa cidade indo de ônibus até o vale sagrado de Machu Picchu são 50 soles, e de trem são 70 dólares. Para entrar na cidade histórica dos Incas o turista paga 200 soles. A cidade de Aguas Calientes é o point para os turistas saborearem tanto a cultura dos descendentes Incas, como a comida, a guloseima, o artesanato Inca, a vida noturna e as bebidas. Percebe-se muita exploração de alguns comerciantes sobre os turistas, vez que em sua maioria eles vem de países localizados em outros continentes.

Importante registrar que o Peru é um país totalmente policiado. Onde quer que esteja você tem por perto um policial, ou da polícia nacional ou da polícia municipal. Interessante também dizer que dificilmente você vê um peruano ou peruana fumando, talvez pelo fato de estarem numa altíssima altitude e assim seus pulmões não suportam trabalhar a nicotina do cigarro. A coisa mais apreciável nessa viagem é andar de veículo próprio, pois a gasolina mais cara naquele País custa R$ 1,15 ou 0,90 soles. As diárias de hotel têm para escolher a qualidade e os preços, variando entre 50 a 200 reais o apartamento para o casal. A conversação entre os povos no Peru é a mais tranquila possível entre os latinos: um entende parte da conversa e o outro complementa a frase.

A maioria dos nativos puro descendentes dos Incas tem os cabelos pretos; já o peruano mestiço morre com os cabelos grisalhos. Em todas as repartições e em muitas casas se vê a bandeira do Peru hasteada, sendo que na cidade Chinquero ela está presente na maioria das residências. O serviço público (transporte coletivo, saúde e segurança) é abundante nas cidades interioranas do Peru. Em todas as escolas os alunos e alunas adolescentes usam gravatas, sendo que as cores dos uniformes são iguais as cores da bandeira peruana. Observa-se ao longo da viagem que os peruanos é um povo essencialmente trabalhador; não se vê (que existe certamente existe) comumente aquele puxa-saco de político com cargo na administração pública e perfil de analfabeto como a maioria dos existentes no Brasil. É permitido e muito utilizado pelos índios da Cordilheira dos Andes o consumo da folha de coca, bem como pelos turistas que sentem náuseas, tonturas e fadigas. Este subscritor não utilizou esse remédio em nenhum momento, vez que tem o organismo saudável, graças a Deus.

A viagem de volta foi feita de ônibus por um integrante do grupo. Sendo gasto 220 reais de trem de Aguas Calientes até Ollantaytambo, 12 reais de Ollantaytambo até Cusco, 55 reais de Cusco até Puerto Maldonado, 30 reais de Puerto Maldonado até a cidade Fronteiriça de Iñapira. Já no Brasil os preços de ônibus são astronômicos. De Assis Brasil/AC até Rio Branco/AC a passagem custa R$ 45,00. Da capital do Acre até Vilhena/RO são R$ 220,00. E por aí vai…

A experiência dessa viagem foi poder usufruir aquilo que todos os brasileiros com saúde deveriam mas em sua maioria não o fazem por “n” motivos: conhecer a nossa história geopolítica e a história e cultura de outros países. O Peru é lindo em toda a extensão da Cordilheira dos Andes. Certamente também é maravilhoso no litoral do Oceano Pacífico.

(*) Saulo Moraes é advogado militante, e jornalista por formação acadêmica