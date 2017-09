A decisão da Câmara Municipal em barrar, por unanimidade, mudanças na cobrança do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) foi bem recebida pelo Conselho Diocesano do Laicato Rondonópolis-Guiratinga. O entendimento é que o momento atual pelo qual passa o País não é oportuno para aumento de imposto, ainda que para uma parcela da população.

O empresário Miguel Weber, membro do Conselho Diocesano do Laicato Rondonópolis-Guiratinga, em entrevista ao Jornal A TRIBUNA, externou o agradecimento aos vereadores por não terem aprovado a proposta do Executivo relativa ao IPTU, prevendo que quanto maior o valor venal do imóvel, maior a alíquota paga, independente da região da cidade em que ele esteja construído, bem como uma alíquota mais elevada para os terrenos baldios.

Segundo o membro do Conselho de Leigos, antes da votação da proposta, houve um intenso trabalho corpo a corpo junto aos vereadores por parte de pessoas físicas, representantes de entidades e clubes de serviços, no sentido de não permitir a sua aprovação. “Numa hora tão inoportuna, com a crise econômica que estamos passando, não permite que o contribuinte tenha esse aumento”, avaliou para a reportagem.

Miguel Weber ponderou que concorda com a socialização na arrecadação de impostos, assim como preceitua o prefeito Zé Carlos do Pátio, onde quem tem mais deve contribuir mais. No entanto, ele destaca que a proposta está totalmente fora de rota justamente em função do momento econômico. “Os vereadores tiveram a sensibilidade de perceber isso. A decisão da Câmara foi acertada”, continuou.

O membro do Conselho Diocesano do Laicato Rondonópolis-Guiratinga analisou ainda que o papel da Câmara é justamente ouvir e tomar decisões em consonância com a sociedade. Além disso, alerta que o referido Conselho, junto com demais parceiros, continuará acompanhando as ações dos vereadores da cidade.

Por sua vez, o prefeito Zé Carlos do Pátio argumentava, em defesa da nova proposta, que cerca de 48 mil imóveis teriam redução na alíquota do IPTU na cidade.