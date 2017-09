O anúncio de retomada das obras no prolongamento da Avenida Beira Rio, ligando a Avenida Poguba e a BR-364, ainda não se efetivou. A informação repassada ao Jornal A TRIBUNA é que a Prefeitura ainda está trabalhando na finalização do aditivo necessário à obra, para contemplar serviços de drenagem.

A princípio, a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) pretendia retomar as obras para conclusão da Beira Rio na semana passada, no máximo até o final deste mês de setembro. A diretora administrativa-financeira da Coder, Katiene Salomão, explicou à reportagem que esse cronograma não foi possível em função da não conclusão do aditivo, avaliado em cerca de R$ 970 mil até o começo desta semana.

A obra de conclusão da Avenida Beira Rio será executada pela Coder. Katiene externou que a Coder espera receber a ordem de serviço para atuar na Avenida Beira Rio na primeira semana de outubro próximo, no máximo na primeira quinzena do mês. A intenção é terminar os serviços ainda em 2017.

Conforme noticiado anteriormente pelo Jornal A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), já recebeu a liberação da licença ambiental aguardada. Além disso, Katiene informou que a Coder regularizou suas certidões e está apta a retomar obras diversas para a Sinfra.

A Avenida Beira Rio, por completo, era para ter sido entregue ainda no ano passado, quando da inauguração da ponte Aroldo Marmo de Souza, mas na época sofreu interrupção após problemas ambientais. O trecho dependente de conclusão tem mais de 600 metros de extensão.

Desde o começo do ano, a retomada das obras da Avenida Beira Rio era um grande clamor popular, considerando que a nova via, passando pela Ponte Aroldo Marmo de Souza, tende a diminuir o tráfego de veículos pelo centro de Rondonópolis.

Da forma como está hoje, inconclusa, a Avenida Beira Rio tem seu propósito principal, portanto, bastante reduzido, considerando que, para chegar à BR-364, é preciso acessar vias de terra, secundárias, gerando transtornos.