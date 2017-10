Em dois leilões de incentivo ao escoamento de milho de Mato Grosso, realizados nesta quinta-feira (21) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), foram negociados apoio para 397,6 mil toneladas do produto. As duas operações correspondem a R$ 25,3 milhões.

O leilão de Prêmio para o Escoamento (PEP) comercializou subvenção de R$ 3,8 milhões para 72 mil toneladas ofertadas. Foi arrematado prêmio para 100% do total oferecido.

Já no leilão de Prêmio Equalizador ao Produtor Rural (Pepro) foram negociadas 325,6 mil toneladas para 428 mil toneladas oferecidas em Mato Grosso, o corresponde a R$ 21,5 milhões.

Os leilões foram autorizados pela Portaria Interministerial nº 800 publicada em abril, com o objetivo de garantir preço ao produtor de milho e incentivar o escoamento do excedente de produção para os grandes centros consumidores.

O valor máximo do prêmio de cada operação é calculado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), seguindo a fórmula do valor do preço mínimo menos o valor médio de mercado no estado ou região de produção.