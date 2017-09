A Comarca de Pedra Preta abriu o Processo Seletivo para recrutamento de estagiário de nível superior em Direito. O edital que rege o certame foi divulgado pelo juiz diretor do foro, Márcio Rogério Martins. O processo seletivo visa o preenchimento imediato de duas vagas e formação do cadastro de reserva. O estágio será realizado nas unidades judiciais da Comarca de Pedra Preta. A inscrição é gratuita e deverá ser efetuada pessoalmente no Setor de Protocolo do Fórum, de 25 de setembro a 6 de outubro. O comprovante da inscrição deverá ser mantido com o candidato e apresentado no local de realização da prova.

A relação das inscrições deferidas estará disponível em edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), na data provável de 10 de outubro (terça-feira). A prova será aplicada na data provável de 22 de outubro (domingo), das 8h às 11h. A confirmação da data e as informações sobre o local da prova serão divulgados posteriormente por ocasião do encerramento das inscrições, no DJE.

O candidato deverá se apresentar com pelo menos 30 minutos de antecedência para fazer a prova e estar munido com documento original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta. Dos requisitos para o estágio: estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação superior. Os estagiários deverão estar regularmente matriculados em universidades e faculdades de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e estar cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 anos completos.

Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado técnico sob a supervisão e acompanhamento de um magistrado ou servidor do Poder Judiciário, sem qualquer forma de vínculo empregatício.