Estima-se que são cerca de 40 mil terrenos sem edificação em Rondonópolis e que vão ser atingidos com o aumento

Os vereadores aprovaram, nesta quarta-feira (27/9), o projeto de lei do Poder Executivo que prevê a revisão dos valores cobrados da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (CIP), a partir do próximo ano. A medida vai atingir apenas lotes sem edificações. Mesmo assim, estima-se que são cerca de 40 mil terrenos sem edificação em Rondonópolis e que vão ser atingidos com o aumento.

O reajuste será cobrado dos proprietários de terrenos por meio do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), variando conforme a zona fiscal. Dos 21 vereadores, apenas os vereadores Fábio Cardozo, Thiago Muniz e Vilmar Pimentel votaram contra a proposta de aumento da taxa de iluminação pública para lotes. Segundo Cardozo e Muniz, para lotes localizados na zona fiscal C, a mais periférica da cidade, o aumento da taxa chega a mais de 300%.

Em entrevista ao Jornal A TRIBUNA, Fábio Cardozo justificou o voto contrário dizendo que não é momento de onerar o cidadão de nenhuma forma, diante do momento de crise econômica que o Brasil vive. Ele acredita que o poder público vem usando o argumento de combate à especulação imobiliária para promover um aumento de arrecadação para o Município. Para piorar, lembra que os moradores locais já vão começar a pagar, a partir deste mês de outubro, a “taxa do lixo”.

Thiago Muniz também externou ao Jornal A TRIBUNA que o País passa por um momento econômico muito difícil e que atinge os cidadãos em geral. “Não é momento para criar taxas, aumentar impostos”, atesta. Além disso, argumenta que trata-se “de um aumento pelo aumento”, considerando que o Município não apresenta uma contraprestação de serviços diante da mudança. “Inclusive, estamos vendo isso de um prefeito que ganhou a eleição falando que ia diminuir impostos”, pontua.

Conforme Muniz, a arrecadação do Município com a taxa de iluminação pública atualmente já é superavitária, gasta-se menos do que arrecada. “A sobra deveria estar sendo aplicada na melhoria do sistema de iluminação pública”, repassa. Nesse contexto, entende que a cidade tem muitas deficiências na área, incluindo bairros sem iluminação pública na sua totalidade, bem como necessitando de melhorias diversas ou de investimentos.

O projeto que altera a cobrança da taxa de iluminação pública foi aprovado com uma emenda de Thiago Muniz, no caso para evitar a duplicidade da cobrança quando o imóvel não estiver registrado na Prefeitura como categoria predial. Ele explica que há imóveis não regularizados, nos quais não consta edificação junto a Prefeitura, porém existe construção no local e a cobrança da taxa de iluminação é feita na conta de energia elétrica mensalmente. Assim, não precisarão pagar a taxa na conta de energia e também no carnê do IPTU.