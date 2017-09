A União Nacional do Etanol de Milho (Unem) foi criada nesta semana, em Cuiabá. Composta pelo setor privado e entidades representativas do setor agrícola, o objetivo da associação é fomentar o desenvolvimento industrial do etanol de milho no país.

Conduzida pelo conselheiro consultivo e ex-presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Ricardo Tomczyk, e pelo também conselheiro consultivo e vice-presidente da Associação Brasileira de Produtores de Milho (Abramilho), Glauber Silveira, a Unem é um marco para o setor.

“Nosso objetivo é focar no desenvolvimento da cadeia do etanol de milho. Sabemos que temos potencial. Agora, com a associação, poderemos desenvolvê-lo de maneira mais articulada”, afirma Tomczyk.

Defensor do etanol de milho há anos em Mato Grosso, Silveira destaca a importância da associação com foco em resultados. “A associação é um marco para o desenvolvimento dessa cadeia que vem crescendo no Brasil. É importante termos uma associação nacional, que busque alternativas para resolver nossos gargalos e também que incentive o setor”, afirma.

Para o presidente da FS Bionergia, Henrique Ubrig, a Unem possibilitará o crescimento de todos os elos. “A associação é um grande benefício para incentivar a competência, organizar a indústria e acelerar o processo de instalação de novas unidades industriais. Esse é o grande motor. Nós já somos palco de uma produção agrícola espetacular, mas a indústria ainda é embrionária. A associação vai acelerar esse processo, unindo a cadeia e fazendo com que os processos sejam mais dinâmicos e eficazes”, pontua.

A FS Bioenergia é uma usina que produz etanol e coprodutos do milho em Lucas do Rio Verde, inaugurada em agosto deste ano.

Presidente regional da Novozymes América Latina, Emerson Vasconcelos considera um avanço para o agronegócio a criação da Unem. “A associação veio em um momento essencial e adequado. Ela servirá para suportar e estruturar a cadeia do milho. Sabemos que só uma empresa ou uma parte desta cadeia não conseguiria, sozinha, fazer com que o etanol de milho se desenvolvesse”, destaca.