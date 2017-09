Enquanto a chuva não vem, instituto continua com o alerta de cuidados com o tempo seco, com baixa umidade do ar

Há semanas convivendo com altas temperaturas e baixa umidade do ar, os rondonopolitanos anseiam pela retomada das chuvas. Se depender das previsões dos principais institutos de meteorologia, volumes mais significativos de chuva somente atingirão Rondonópolis a partir da próxima quarta-feira. Contudo, diante das nuvens características que têm se formado nos últimos dias na região, há indícios de que pancadas esparsas possam ocorrer antes disso.

De acordo com a Somar Meteorologia, precipitações de fraca intensidade devem atingir grande parte das diversas regiões brasileiras neste fim de semana, mas é no final da próxima semana, que a chuva volta a ocorrer de forma abrangente. Segundo a empresa, a virada do mês deve ser marcada pela chuva desde o leste do Sudeste, até o Mato Grosso, passando por Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Estado do Paraná.

O site Climatempo indica que chuvas mais consistentes devem ocorrer apenas no começo de outubro na região Centro-Oeste. Ao longo deste primeiro fim de semana da Primavera há possibilidade de que venham ocorrer novas pancadas de chuva em diversos municípios das regiões Sudeste e Centro-Oeste, bem como no Paraná e em toda a região central do Brasil. Porém, a chuva continua sendo na forma de pancadas irregulares, sem volumes altos, com riscos para quem investir no início do plantio da soja.

Conforme o Climatempo, junto com a perspectiva de pancadas de chuvas, as temperaturas tendem a cair a partir do meio da próxima semana em Rondonópolis. Da mesma forma, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) reforça que a probabilidade de chuvas chega a 80% a partir da próxima quarta-feira no município.

Apesar do calor intenso e da secura das últimas semanas, vale destacar que neste ano o município de Rondonópolis teve índices consideráveis de chuva no mês de agosto passado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram mais de 50 mm de chuva em agosto deste ano no município, volume expressivo para o período.

Enquanto a chuva não vem, o Inmet continua com o alerta de cuidados com o tempo seco, com baixa umidade do ar. Para se ter uma ideia, a umidade relativa do ar chegou a 10% nesta semana em Rondonópolis, sendo que o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%. Já a temperatura oficial chegou à máxima de 39.9ºC, segundo o Inmet.

Ao longo de toda essa semana, Rondonópolis chegou a registrar umidade relativa do ar, em partes do dia, abaixo dos 20%, representando risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, além de problemas respiratórios.

Vale informar que nesta quinta-feira (21/9) algumas regiões do município, como em partes da Reserva Indígena Tadarimana, houve pancadas isoladas de chuva.

Recomendações para o tempo seco:

• Atividades físicas não são recomendadas.

• Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

• Use hidratante para pele.

• Umidifique o ambiente.