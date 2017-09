A reportagem especial desta semana da série do A TRIBUNA, que conta a história dos pioneiros de Rondonópolis, traz a professora Raquel Rodrigues da Silva, de 79 anos, que está na cidade há 51 anos. Professora no Colégio Sagrado Coração de Jesus por mais de 20 anos, ela acompanhou o desenvolvimento da educação no Município. Conheça um pouco mais desta pioneira, que faz parte da vida de milhares de rondonopolitanos.

Natural de Macaúbas, na Bahia, Raquel Rodrigues da Silva, hoje com 79 anos, chegou em Rondonópolis em abril de 1966. O ex-esposo, que era natural de Guiratinga, mas vivia fora da região há vários anos, foi convidado para trabalhar na cidade. “Ele era técnico de análises clínicas e foi convidado para trabalhar em Rondonópolis no Hospital Adriano Godilho, que depois virou São Marcos”, lembra a pioneira.

Acompanhada do marido e de duas filhas pequenas, a família logo que chegou ao Município ficou hospedada em um quarto aos fundos do hospital, se mudando pouco tempo depois para uma casa na Avenida Ponce de Arruda.

“Quando cheguei não tinha calçamento na cidade, era aquela terra vermelha e um pó tremendo. A Arnaldo Estevão e a Rua Fernando Correa da Costa eram as únicas que tinham calçamento. Senti diferença com relação à Bahia, porque a cidade lá tinha um aspecto melhor, calçamento e luz. Aqui tinha um gerador que parava de funcionar às 22 horas, depois ficávamos sem nada”, lembra Raquel.

Como já era professora na Bahia, no segundo mês vivendo em Rondonópolis foi dar aulas no recém-criado Ginásio Estadual, após um professor se mudar para Cuiabá.

Logo depois, foi nomeada professora do Estado, História e Língua Portuguesa eram as disciplinas lecionadas. “A cidade tinha quatro escolas: o Ginásio Estadual, o Colégio 13 de Junho, La Salle e o Colégio Sagrado Coração de Jesus, em que comecei a dar aulas no ano de 1967. Dava aulas de manhã no Ginásio, e a tarde no Sagrado”, conta a professora.

Raquel permaneceu na escola de 1967 até 1992, ano em que se aposentou. Neste período, passou por quatro diretoras diferentes e perdeu a conta de quantos alunos ajudou a formar. “Tem aluno meu para todo lado aqui em Rondonópolis”, brinca a professora. No período, ela também deu aulas na Escola Estadual Major Otávio Pitaluga e na escola técnica.

Conforme Raquel, a cidade contava com poucos professores, o que fez inclusive com que a mesma desse aulas em três turnos, para não deixar ninguém sem aulas de Língua Portuguesa. “Na educação local, considero o grande salto para uma mudança a chegada do então Centro Pedagógico, que se tornou a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Todos tiveram a oportunidade de estudar, se aperfeiçoar, e a qualificação dos professores pós chegada da Federal é incontestável”, comenta a professora, fazendo votos para que a emancipação do campus aconteça. “Estou na torcida”, pontua.

Desde que chegou a Rondonópolis, fez curso de aperfeiçoamento e foi habilitada para dar aulas no magistério. Em seguida, fez licenciatura curta e depois plena, e já na UFMT fez mestrado.

Foi agraciada pelo governador Jaime Campos, em 1992, com um título de honra ao mérito como melhor professora de Língua Portuguesa de Mato Grosso.

A professora Raquel se aposentou em 1992, após sofrer um acidente. “Estava fazendo caminhada e fui atropelada por um motociclista. Fiquei alguns dias hospitalizada e enquanto estive no hospital fiquei sem memória. Depois, felizmente, a memória voltou. Minha filha estava grávida e devido ao susto com o acidente, a neta veio antes da hora”, lembra.

Divorciada desde 1978, teve duas filhas: Kátia Louise e Keyla Lyane. Ela tem cinco netos e três bisnetos.

Desde 1983 faz parte da Associação de Senhoras de Rotarianos e do Rotary Clube de Rondonópolis. “Era possível imaginar que a cidade cresceria tanto devido a força do agronegócio. Nunca me arrependi de mudar para Rondonópolis”, finaliza.