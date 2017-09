A organização social Instituto Gerir, com sede em Goiânia (GO), assume na próxima segunda-feira (2) o gerenciamento do Hospital Regional de Rondonópolis. O Governo do Estado de Mato Grosso firmou um contrato emergencial com a empresa, com o prazo de seis meses e valor de R$ 4,6 milhões. A São Camilo, organização que gerenciava o hospital até então, não aceitou proposta de prorrogação no contrato de gerenciamento do Regional, que se encerra no próximo sábado (30).

Fátima Ticianel, secretária executiva da Secretaria de Estado de Saúde (SES), esteve ontem (27) na unidade hospitalar junto a direção da São Camilo e do Instituto Gerir, para uma reunião entre todos os envolvidos na troca de organização social. Uma equipe do Estado já está há alguns dias no Regional participando desse processo.

Ela explica que, como não houve interesse de nenhuma empresa no chamamento público para assumir a gestão, o Estado buscou uma empresa com experiência para contratar, para que a população sofresse os menores impactos possíveis devido a saída da São Camilo.

“O critério utilizado foi a experiência que a empresa tem em hospitais com o mesmo perfil. Conseguimos em um tempo recorde essa parceria, com os mesmos valores que eram pagos à São Camilo, até porque a lei não permite alterações, já que se trata de um contrato emergencial”, disse Fátima.

A parceria do Estado com a São Camilo teve início em 2011. Desde o ano passado, o Governo já havia recorrido a um termo aditivo junto a organização social para prorrogar a gestão por um ano e, mais recentemente, a um acordo de prorrogação contratual por mais 90 dias.

Agora, a empresa deixa o Regional por definitivo. Apesar da nova empresa assumindo a gestão, o problema continua, já que nos próximos meses a discussão sobre renovação de contrato ou não deve acontecer novamente.

EMPREGOS

O coordenador do Instituto Gerir em Mato Grosso, Nasser Tannus, tranquilizou os trabalhadores que atuam no Hospital Regional e que estão cumprindo aviso prévio. “Nada vai mudar para eles. Os servidores que são estaduais continuam nos seus cargos, trabalhando da mesma forma que antes, sem nenhuma interferência. Os que são eletivos, a empresa que saiu fez o acerto com eles e nós vamos fazer a recontratação com o nosso CNPJ. Tudo fica igual”, disse o médico Nasser.

O Hospital Regional tem 380 funcionários contratados. Sobre o Instituto, o coordenador alega que a empresa tem experiência grande no ramo, bem como já viveu outras situações semelhantes a de Rondonópolis, assumindo uma gestão de forma emergencial.

O Instituto Gerir tem a gestão do Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) e Hospital de Urgência de Trindade (Hutrin) em Goiás; Hospital Geral de Taperoá (HGT), na Paraíba; Hospital Dr. Carlos Macieira (HCM) e Hospital Macrorregional de Imperatriz (HMI), no Maranhão; Hospital Regional Dr. José de Simone Netto (HR), em Mato Grosso do Sul, além de cinco hospitais no estado de São Paulo.