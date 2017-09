Durante todo o mês de agosto, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher vai realizar em comunidades por toda Rondonópolis, palestras educativas para promover o combate à violência contra a mulher. O mês foi escolhido em alusão a Lei Maria da Penha, que anteontem (7) completou 11 anos.

Na cidade, a rede de enfrentamento se encontra em um bom momento, mais fortalecida, como atesta a presidente do Conselho Municipal, Mara de Oliveira. “Hoje podemos afirmar que o Conselho está muito mais amparado. Uma gestão pública humanizada ajuda muito, participa e facilita o acesso às necessidades dos grupos de conselheiros que são voluntariados a uma causa tão importante como essa. O Conselho vem efetivando muito mais ações e atendimentos às mulheres da cidade”, conta.

A presidente destaca que o grande ganho em relação ao Conselho da Mulher e as mulheres vítimas de violência, tem sido o trabalho em rede, desenvolvido junto ao Poder Judiciário, por meio da Vara de Violência Contra a Mulher, Polícia Militar e Polícia Civil, que juntas participam com a Patrulha de Assistência à Vítimas (PAV) e uma central de atendimento instalada dentro da sede dos conselhos, que fica na Avenida Tiradentes, onde é possível inclusive realizar o registro de Boletim de Ocorrência (BO). Também são parceiros a Promotoria de Justiça, secretarias de Promoção e Assistência Social e Saúde e o Núcleo dos Conselhos.

“Por meio dessas parcerias, estamos ofertando oficinas e cursos para que as mulheres se tornem provedoras de renda. Temos também, por meio da secretaria de Promoção e Assistência Social, um veículo à disposição para atender vítimas, mulheres em situação de vulnerabilidade. O aspecto físico do Núcleo dos Conselhos também é outro, muito mais agradável e receptivo, e novos voluntários chegaram para somar, duas psicólogas e uma advogada, além de mais 3 instrutoras para as oficinas de empreendedorismo”, disse Mara.