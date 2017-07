Denúncias referentes ao atraso de pagamento de salários de servidores de empresas terceirizadas que prestam serviço para a administração municipal chegaram à Câmara Municipal e foram tema de discursos de alguns vereadores. Os parlamentares Rodrigo da Zaeli (PSDB), Vilmar Pimentel (SD) e Batista da Coder (SD) criticaram o atraso e cobraram providência da administração, durante a sessão ordinária de ontem.

“Os trabalhadores não podem pagar o preço dessa má administração da empresa. Aliás, eles precisam é ter seu direito garantido, para quitar suas dívidas, cumprir com suas obrigações. Solicitamos do Executivo que tome providência e ajude esses trabalhadores”, pediu Vilmar Pimentel e o vereador Batista endossou.

O vereador e presidente da Casa de Leis, Rodrigo da Zaeli, também teceu críticas às empresas pelo atraso e lembrou o Executivo da existência de uma lei, de sua autoria, que torna obrigatório, para as empresas terceirizadas que firmaram convênio com o município, o pagamento de salários e benefícios de todos os servidores contratados, em parcela única, até o quinto dia útil do mês subsequente, gerando multa em caso de descumprimento.

“A lei está sancionada e, por meio de requerimento, quero saber por que não está sendo cumprida. Não podemos aceitar que o trabalhador cumpra com sua obrigação e tenha seu salário atrasado. As empresas precisam ser penalizadas quando isso acontecer. O poder público tem que adotar as medidas administrativas e, se cabíveis, judiciais para evitar possíveis ações em que o Executivo Municipal figure de forma solidária no polo passivo da ação”, defendeu.