O União Esporte Clube perdeu para o Villa Nova, de Minas Gerais, por 2 a 1, neste domingo (16), no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, no jogo de volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Colorado se despede da competição e o time mineiro enfrentará a também mineira URT na próxima fase da quarta divisão nacional.

Os gols do Villa Nova foram marcados por Carrara e Rafael Freitas. Everton marcou para o União. Mais informações na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.