O União Esporte Clube encara hoje (16), às 18h, no Estádio Luthero Lopes, jogo decisivo contra o Villa Nova, de Minas Gerais, em busca da classificação a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Como perdeu por 2 a 0, no domingo passado (9), por 2 a 0, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), o Colorado precisa vencer por mais de três de gols de diferença para avançar. Leia mais sobre o assunto na edição deste domingo (16) do Jornal A TRIBUNA.