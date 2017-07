Área de 100 mil metros quadrados, doada para a universidade construir o seu campus, faz parte do antigo aeroporto de Rondonópolis

A futura sede da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) será construída em uma área do antigo aeroporto de Rondonópolis, doado pela Prefeitura. Ontem, pela manhã, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) assinou o projeto de lei que prevê a doação de 100 mil metros quadrados para a implantação do campus da Unemat. A assinatura contou com a presença do secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio.

A sugestão do local para habitar a sede do campus local da Unemat foi dos comunitários da região Salmen, conforme publicado pelo A TRIBUNA no dia 17 de junho. “Sou extremamente grato a todos os que se empenharam para alcançarmos este objetivo, os nossos parlamentares estaduais e federais e, especialmente, nosso governador Pedro Taques. Meu propósito é tornar Rondonópolis um centro de referência em Educação, Ciência e Tecnologia. Seremos um grande polo em educação. Nossos jovens terão mais e melhores perspectivas profissionais e cresceremos no setor terciário, com mais oportunidades na área de serviços”, enfatizou Pátio.

Em sua fala, o presidente da Comissão Pró-Unemat na Câmara Municipal, vereador Thiago Silva, destacou que como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na Casa de Leis colaborou para que o município pudesse doar a área.

Ele lembrou da luta de quando Zé do Pátio foi deputado estadual e junto com o movimento contribuiu para que o sonho da Unemat pudesse se tornar realidade no município de Rondonópolis. “A vinda da Unemat é um marco para consolidar a cidade como um pólo educacional. Há anos estamos lutando pela vinda da Unemat e agora vamos continuar a nossa luta para vinda de mais cursos e pela construção de um prédio moderno para atender os estudantes de Rondonópolis e região”, disse Thiago Silva.

Autor de uma emenda de 1,2 milhão para a implantação do curso de Direito, o deputado estadual Sebastião Rezende também participou do evento, junto com outras autoridades e lideranças comunitárias.