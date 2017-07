NOVO RESIDENCIAL I

A Câmara Municipal autorizou anteontem durante a sessão, a Prefeitura de Rondonópolis comprar 25 hectares de terra para a criação de um novo bairro residencial, nas proximidades do bairro Pedra 90. A prefeitura justificou que a compra da área é para atender parte dos deficit habitacional na cidade que é de 10 mil famílias. A área será adquirida por R$ 1,6 milhões, parceladas em duas vezes.

NOVO RESIDENCIAL II

Na área que a prefeitura irá adquirir, serão construídas inicialmente 500 casas com recursos do Ministério das Cidades garantidos por meio da gestão do deputado federal Victório Galli junto com o vereador Elton Mazette, ambos do PSC.

AUSTERIDADE I

Na manhã desta quinta quinta-feira (20 de julho), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Márcio Vidal, visitou a Seção de Transportes do TRE-MT, para conferir o funcionamento do Sistema de Rastreamento e Monitoramento de veículos oficiais, que é realizado por meio de satélite. Além de garantir maior segurança a magistrados e servidores, este sistema evita, por exemplo, que veículos oficiais sejam utilizados para fins particulares. Confere, portanto, maior responsabilidade e austeridade no uso de bem público, mantido com dinheiro do contribuinte.

AUSTERIDADE II

No TRE-MT, os motoristas só podem deixar o seu posto para transportar um servidor ou magistrado, quando o chamado é registrado no Sistema Integrado de Atendimento (Siati), acessível eletronicamente por todos os demais servidores, o que confere maior transparência ao processo.

RECURSO NEGADO

A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou, por unanimidade, o recurso impetrado pela defesa do deputado estadual Oscar Bezerra (PSB) e manteve a decisão o bloqueio de 30% do salário do parlamentar para o pagamento de uma dívida de R$ 1,8 milhão. Bezerra impetrou recurso para modificar a decisão da Sexta Vara Cível de Cuiabá que manteve a execução de um título extrajudicial, oriundo de uma nota promissória referente a uma dívida de R$ 816 mil, contraída em 2011.

SEGUE AFASTADO

Solto no último dia 11, após passar quase dois anos preso, o ex-secretário estadual de Fazenda (Sefaz) e servidor de carreira Marcel de Cursi não deverá retornar ao exercício do cargo de fiscal de tributos durante o período em que cumpre a prisão domiciliar. Uma portaria publicada no Diário Oficial que circulou nesta quinta-feira (20) mantém o servidor afastado do cargo, sem prejudicar o recebimento do salário.