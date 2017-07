SETRAT I

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) iniciou um trabalho de colocação de sinalização vertical na cidade. Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Até o final de agosto a região Salmen, bairros que estão recebendo lama asfáltica e a Avenida dos Estudantes devem receber a nova sinalização. Depois, o trabalho deve atingir outras regiões de Rondonópolis, já que a sinalização por aqui é precária pra todo lado.

SETRAT II

E por falar em Avenida dos Estudantes, a região do Lar dos Idosos teve a pintura da faixa de pedestres restaurada pela Prefeitura. Triste saber que a medida só foi tomada depois que uma fatalidade aconteceu e as críticas choveram para o lado do Paço Municipal. Para quem não se lembra, na semana passada um idoso foi atropelado por um motociclista na faixa (praticamente apagada) e os dois acabaram morrendo. A causa do atropelamento somente a perícia poderá dizer.

NOVOS PROBLEMAS I

Dois córregos de Rondonópolis são novamente alvos de despejo de esgoto, causando a mortandade de peixes. No córrego Queixada, a suspeita é de extravasamento de esgoto provocado pelo próprio Sanear. Já no Córrego Bambu, ainda não se sabe se o problema é esgoto ou algum produto químico lançado, mas os peixes mortos são bem visíveis e o crime ambiental mais ainda.

NOVOS PROBLEMAS II

Vale ressaltar que o Córrego Bambu é o mesmo que vêm sofrendo há algum tempo com o lançamento de esgoto de uma estação elevatória do Sanear, que fica na Vila Canaã, cujo material chega até o Rio Vermelho. Repetimos, não se sabe de onde vem o que está causando o problema desta vez, mas o “pobre” do córrego aparentemente virou depósito de tudo que não presta.

AÇÃO MANTIDA

A juíza Célia Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, manteve o trâmite de uma ação de improbidade administrativa contra os ex-deputados José Riva e Humberto Bosaipo, além de outros seis acusados de promover um desvio de R$ 3 milhões na Assembleia Legislativa. De acordo com a acusação do Ministério Público Estadual (MPE), o caso ocorreu no início dos anos 2000, quando Riva e Bosaipo ocupavam a Mesa Diretora da Assembleia. Os fatos são desdobramentos da Operação Arca de Noé

“INDUZIDO AO ERRO”

O deputado federal Valtenir Pereira (PSB) afirmou que o juiz Emerson Luis Pereira Cajango, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, foi “induzido ao erro” na ação protocolada pelo deputado federal Fábio Garcia, que pedia seu retorno ao comando da sigla em Mato Grosso. A ação foi ajuizada pelas principais lideranças do PSB, que faziam parte do diretório regional antes de o presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, destituí-los, sob alegação de que Garcia descumpriu determinação do Diretório Nacional de votar contra a reforma trabalhista do presidente Michel Temer (PMDB). Em seguida, ele colocou Valtenir na presidência do partido no Estado. O parlamentar afirmou, em conversa com a imprensa da Capital, que o diretório nacional tinha, sim, prerrogativa institucional que permitia a retirada de Garcia da presidência estadual.