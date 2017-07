FALECIMENTO

Faleceu anteontem (17), em decorrência de um infarto, o senhor Afif Youssef Merhi, aos 70 anos. Afif era filho de José Youssef Merhi (José Sobrinho), e estava em viagem ao Líbano para visitar os filhos e irmãos. Conforme informações de amigos da família, o sepultamento aconteceu ontem (18), no Líbano, já que praticamente toda a família vive no País. Afif atuava no ramo imobiliário de Rondonópolis, e também foi pioneiro do comércio da cidade. A família, tradicional, faz parte da fundação de Rondonópolis.

MAGGI NOS EUA I

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, defendeu ontem (18) perante empresários norte-americanos, na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, que a reforma trabalhista e o estabelecimento de um teto para o aumento dos gastos do governo brasileiro criaram “um ambiente muito melhor para os negócios” no Brasil. Empresas que investem no país, como a Monsanto, que produz sementes para o agronegócio, e a John Deere, que produz máquinas para agricultura, estiveram presentes na reunião e perguntaram ao ministro sobre incentivos do governo brasileiro nas áreas de tecnologia e de infraestrutura.

MAGGI NOS EUA II

Sobre o principal tema da sua visita aos EUA, a suspensão da venda de carnes brasileiras in natura aos Estados Unidos, Maggi disse que, durante uma reunião que teve anteontem (17) com o secretário de Agricultura americano, Sonny Perdue, o mesmo demonstrou que acredita em um restabelecimento do comércio. O ministro brasileiro disse que volta ao Brasil “animado, e esperançoso, de que a gente possa retornar a esse mercado o mais breve possível”.

FRIO NA CHAPADA

A frente fria vinda da Argentina mudou a paisagem de Chapada dos Guimarães. Ontem, (18), a temperatura estava em torno dos 6º C por volta das 7h, mas a sensação térmica era de ainda mais frio por causa do vento. A cidade amanheceu coberta por uma forte neblina.

FRIO NA CHAPADA II

Para esta quarta-feira (19), a mínima deverá ser de 3º C, enquanto a máxima deverá chegar aos 24º C. A previsão é que o frio continue, pelo menos, até o fim de semana em Chapada dos Guimarães, com temperatura mínima de 7º C e a máxima de 15º C.

TJ MANTÉM PRISÃO DE PM

O desembargador Gilberto Giraldelli, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, manteve a prisão do soldado E.F.M., que teria abandonado o posto de vigilância em um batalhão em Cuiabá para manter relações sexuais com uma mulher no alojamento. A decisão foi assinada no dia 29 de junho. No dia 30 do mesmo mês, o PM se tornou réu da ação.